Donato all'Infermi un nuovo ecografo per gli utilizzi in ambito pediatrico-oncoematologo

Nella giornata di Mercoledì 5 Aprile l'associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica - A.R.O.P. O.D.V., rappresentata dal dottor Roberto Romagnoli, Presidente, ha donato all’Azienda USL della Romagna un Ecografo di ultimissima generazione, da destinare all’U.O. Radiologia dell’Ospedale “Infermi” di Rimini, per offrire un servizio di analisi sempre più specialistica ed accurata, al reparto di oncoematologia pediatrica diretto dalla dottoressa Roberta Pericoli. “Solo nel 2022 - ha dichiarato il dottor Enrico Cavagna, Direttore Dipartimento Diagnostica per Immagini AUSL della Romagna - sono stato eseguiti circa 3.000 esami diagnostici in ambito pediatrico, per cui questo nuovo apparecchio ci permette di migliorare ed implementare il servizio già attivo".

Questa donazione è stata resa possibile grazie ad una raccolta fondi alla quale hanno aderito imprese del territorio e privati, raggiungendo insieme l’importante traguardo di 40.000 euro, risultato che ancora una volta dimostra la sensibilità ed il supporto del territorio sui progetti attivati da AROP ODV. L’ecografo donato è completo di accessori e di 4 sonde, da destinare soprattutto, ma non in via esclusiva, all’attività ecografica dedicata alla patologia pediatrica e in specie a quella Onco-Ematologica. L’apparecchio ecografico possiede alcune caratteristiche che lo rendono idoneo a studiare con la stessa qualità una vasta gamma di pazienti, dai neonati prematuri fino agli adolescenti, offrendo immagini di alta qualità con elevata risoluzione temporale e spaziale in piccoli pazienti, che offrono scarsa collaborazione.

“Siamo molto grati ad AROP – afferma Roberta Pericoli – che costantemente da anni ci sostiene, offrendo supporto ai progetti di miglioramento delle cure e della qualità dell’assistenza. La donazione odierna ci consentirà di soddisfare i bisogni non solo dei pazienti seguiti dalla Oncoematologia pediatrica, ma anche di ampliare la platea dei pazienti dell’età adulta, che potranno beneficiare di una più ampia e specialistica offerta di prestazioni ecografiche per la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie”.

“Esprimo gratitudine e riconoscenza per il sostegno Arop ha voluto nuovamente assicurare con questa importante donazione all’Ospedale Infermi – dichiara Francesca Raggi - in un momento difficile, in cui è particolarmente importante avere a disposizione risorse materiali per fare fronte ai bisogni di salute infiniti, in particolare per un’azienda sanitaria di grandissime dimensioni come quelle della Romagna. Queste iniziative solidali, rappresentano un aiuto concreto ma allo stesso tempo attestazioni di solidarietà e vicinanza ai professionisti, fondamentali per la migliore risposta che l’intero sistema sanitario è chiamato a dare”.