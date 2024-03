Nel 2023 mille santarcangiolesi hanno scelto di dare il consenso alla donazione organi

Sono stati 977 i santarcangiolesi che nel 2023 hanno fornito il loro consenso per la donazione di organi e tessuti al momento del rilascio del documento di identità presso lo Sportello al cittadino del Comune. Considerato che le normative nazionali escludono i minori dalla possibilità di scelta, nel 2023 erano 2.800 i cittadini che avevano facoltà di effettuare la dichiarazione di volontà al momento della richiesta della carta di identità. Di questi, quasi il 48% ha scelto pronunciarsi in merito alla donazione, fornendo il consenso per una percentuale rilevante del 73%, in crescita del 3% rispetto al 2022, in linea con i dati regionali ma superiore alla media provinciale (67,3%).

In totale sono quasi 5mila i cittadini che dal 2016 – anno in cui l’Amministrazione comunale ha aderito alla campagna del Centro nazionale trapianti “Una scelta in Comune” – hanno dichiarato la loro volontà in tema di donazioni di organi e tessuti: di questi, quasi l’80% ha prestato il consenso alla donazione, mentre il 20% lo ha negato.

Tutti i cittadini maggiorenni, al rilascio o al rinnovo della carta d'identità, possono dichiarare la loro volontà sulla donazione presso lo Sportello al Cittadino, che invia poi al Sit (Sistema informatico nazionale per i trapianti) la dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato. È comunque sempre possibile cambiare idea, perché fa fede l’ultima dichiarazione resa in ordine di tempo.

In alternativa è possibile anche registrare la volontà presso l’Ausl, compilare il “tesserino blu” del Ministero della Salute o il tesserino di una delle associazioni del dono, portare con sé qualunque dichiarazione scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà (positiva o negativa), data e firma, da conservare tra i documenti personali, oppure esprimere la propria volontà all’Aido (Associazione italiana donatori di organi, tessuti e cellule), scegliendo tra le diverse modalità previste.