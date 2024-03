Dopo 24 anni di attesa torna a Misano la rievocazione del circuito cittadino per moto storiche

Lunedì, 1 aprile, sarà una Pasquetta all’insegna della passione per le moto d'epoca. Dalle 10 alle 18 sarà rievocato lo storico circuito cittadino dove sfileranno le moto del passato, che poi saranno esposte per essere ammirate nella mostra scambio organizzata dal Moto Club Misano nella zona antistante l’Arena 58 in Viale Romagna.

Dopo 24 anni il Moto Club Misano ripropone la rievocazione storica del circuito cittadino Città di Misano, in ricordo a Mario (per gli amici Pioz) Bertozzi, il circuito si snoda per le vie centrali e sul lungomare di Misano, la rievocazione vuol essere un modo per far ammirare degli autentici capolavori degli anni passati agli amanti delle due ruote, un ringraziamento va all'amministrazione comunale nelle persone del sindaco Fabrizio Piccioni e all'assessore Filippo Valentini per il supporto. Speaker dell'evento il mitico Boris Casadio.