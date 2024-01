Dopo aver seminato il panico alle Cantinette, rapina un negozio del centro armato di coltello

Si è reso protagonista di una rapina, armato di coltello, messa a segno nel tardo pomeriggio dello scorso 31 dicembre in pieno centro storico, in un negozio di corso d’Augusto. Ma raccolte una serie di testimonianze, gli agenti sono risaliti al presunto responsabile: si tratta di un giovane, di nazionalità straniera, già noto alle forze dell’ordine per aver nel passato seminato il panico tra i frequentatori della movida in zona delle Cantinette.

Una volta rintracciato, il giovane ha cercato di scappare, attaccando anche i poliziotti con il proprio cane. Ma alla fine è stato fermato e portato in Questura, dove è stato denunciato per vari reati, tra cui resistenza, rapina e porto illegale di arma da taglio. Il presunto responsabile era già stato scarcerato lo scorso 16 settembre, dopo 5 mesi di detenzione, e dallo scorso dicembre era stato colpito dal Dacur (divieto di accesso alle aree urbane) con cui il Questore di Rimini gli aveva vietato l’accesso a bar e locali pubblici della provincia per un anno. Provvedimento preso perché il 24 settembre aveva aggredito e rubato lo zaino ad una ragazza alle Cantinette. In precedenza aveva già rimediato la condanna a 3 anni e 8 mesi per la feroce aggressione con rapina ai danni di due cinquantenni cesenati.