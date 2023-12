Dopo l'inaugurazione del negozio i ladri lo ripuliscono completamente: bottino da oltre 70mila euro

Ha fatto appena in tempo a festeggiare l'apertura del suo nuovo negozio l'imprenditore 19enne Luca Mancini che, nella notte tra domenica e lunedì, è stato visitato dai ladri i quali hanno completamente ripulito la sua attività mettendo a segno un bottino di oltre 79mila euro. Ad essere preso di mira dai malviventi lo Snkrs Valut di via Garibaldi, nel cuore del centro storico di Rimini, specializzato in sneakers di lusso la cui inaugurazione risale appena allo scorso 3 dicembre. I ladri, secondo quanto emerso, sono entrati in azione intorno alle 4 riuscendo a scassinare sia la serranda che la porta d'ingresso. Una volta dentro hanno fatto razzia delle scarpe di marca, alcune delle quali del valore di 1500 euro, per poi fuggire indisturbati. Solo nella mattinata di lunedì, alla riapertura dell'attività, Mancini si è reso conto della visita sgradita e non ha potuto far altro che chiedere l'intervento della Polizia di Stato e sporgere denuncia.

"A 19 anni - spiega Mancini amareggiato - questo è il mio secondo negozio. Mi sono voluto mettere in gioco con questa realtà ma, adesso, sono letteralmente a pezzi. I ladri hanno rovistato dappertutto, scegliendo i pezzi più di valore, e hanno lasciato ben poco. Al massimo si sono dimenticati di portare via le scatole. Per un giovane imprenditore come me, un furto da 70mila euro è una bella botta anche perchè non sono assicurato. Purtroppo, inoltre, ancora non avevamo installato nè l'impianto d'allarme nè quello di videosorveglianza".