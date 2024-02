Doppia spaccata nel fine settimana, l'autore catturato in flagranza

Il raid notturno per depredare le attività commerciali usando un tombino per sfondare le vetrate si è concluso con un paio di manette per il malvivente che, tra sabato e domenica, è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo aveva preso di mira un minimarket di viale Catania e un'altra attività sempre con lo stesso modus operandi: con la grata di ghisa prelevata dalla copertura della fognatura aveva fracassato le vetrine e, una volta dentro, ripulito le casse. Nel primo caso il ladro è riuscito a mettere a segno il furto ma, la seconda volta, è stato intercettato da una pattuglia dell'Arma coi militari che lo hanno ammanettato. Il malvivente sarà processato per direttissima nella giornata di lunedì e, il sospetto, è quello che possa essere l'autore di altre spaccate che si sono registrate in città negli ultimi tempi. Gli inquirenti dei carabinieri, infatti, sono al lavoro per ricostruire anche i colpi precedenti per trovare elementi utili ad individuare il responsabile.