Drifting con i camion, raduno tuning e auto d'epoca, tutto pronto per il Riccione Motor Fest

La passione per i motori, il divertimento e la beneficenza saranno i protagonisti della seconda edizione di Riccione Motor Fest, in programma sabato 16 e domenica 17 marzo nella zona artigianale Raibano 2. Dopo il successo della prima edizione, torna la manifestazione non agonistica per gli appassionati di motori, una due giorni di spettacoli e divertimento organizzata dall’associazione sportiva Cosmo Drift Team di Rimini in collaborazione con Acsi Motorsport e Area51 Racing Team. L’iniziativa a scopo benefico è finalizzata a raccogliere fondi a favore di Arop, Associazione riminese oncoematologia pediatrica e Croce Rossa Italiana sede di Riccione.

Per l’edizione 2024 è attesa una nutrita schiera di piloti professionisti delle due e delle quattro ruote riconosciuti in tutti i circuiti nazionali e internazionali. Fra questi arriveranno a Riccione Michele Colcera, il giovane campione nazionale di drift S2 per piloti con disabilità, Elia Bartolini, pilota della Moto2, il pilota di rally Riccardo Errani, l’ex MotoGp Alex De Angelis insieme a Thomas Rossi, Stefano Manzi e Graziano Rossi, padre di Valentino. Per il mondo dei motori al femminile sono in arrivo a Riccione la pilota drift Nives Arvetti, che ha fatto parte della Formula Woman Nation Cup, e Cristina Pattono in arte “NonnaDrift”. Per la categoria Ape proto è atteso il fuoriclasse Loris Rosati con la sua spettacolare “Saetta McQueen”.

Riccione Motor Fest, che nasce dalla passione per i motori che contraddistingue la Romagna e la Motor Valley lungo la via Emilia, propone un ricco calendario di iniziative con esibizioni di auto e camion da drifting, Api proto, stunt show e raduno statico auto tuning, supercar, d’epoca e americane. Sono oltre novanta gli equipaggi iscritti all’evento con auto, quad, proto e camion pronti per esibirsi a Riccione.

L’evento è anche un’occasione unica per conoscere la nuovissima disciplina di Truck drifting, ovvero la disciplina di drifting con i camion in cui i piloti si alternano alla guida dei giganti della strada e prototipi a tre e quattro ruote. Durante l’evento il pubblico potrà intrattenersi con le sfilate di auto e con l’esposizione automobilistica di veicoli d’epoca, supercar, racing car oltre ad alcuni esemplari di Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Tesla. Fra i motor club che hanno aderito all’iniziativa saranno presenti Club Uno turbo Italia, Abarth 500, Honda Civic Club, la Romagna Boys con le American cars, il Motoclub Paolo Tordi di Cesena con le moto d’epoca e la Fondazione Marco Simoncelli.

Un spazio speciale sarà riservato alla mototerapia con i ragazzi dell’associazione 3zero3 NoLimits mentre altra novità del 2024 sarà la scuola di minimoto Paolo Tordi dove i bambini potranno provare l'ebbrezza della guida seguiti da istruttori professionisti.

Riccione Motor Fest è anche “taxi drift” per il pubblico che avrà la possibilità di scoprire l’emozione di salire a bordo dei mezzi a fianco dei piloti, in massima sicurezza. Per l’intrattenimento sono previsti giochi e animazione per i più piccoli, food truck e spazi ristoro per mangiare all’aperto, il simulatore professionale a bordo di una Lamborghini e il dj set. Sabato 16 marzo dalle ore 21 al Riccione Motor Fest esplode la festa con il Motor Fest Party.

Riccione Motor Fest si svolge sabato 16 marzo dalle ore 14 fino a mezzanotte e domenica 17 marzo dalle ore 9 alle 19 nella zona industriale Raibano 2 sui viali Pennabilli, Carpegna, San Leo, Montefeltro, Gradara, piazza della Cantoniera e piazzale Pietrarubbia. L’ingresso all'iniziativa è a offerta libera.