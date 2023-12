Droga nelle aiuole della stazione, sequestrati 300 grammi. Durante i controlli danneggiata una Volante

Due arresti e 300 grammi di sostanza stupefacente sequestrati dalla Polizia di Stato. E’ questo il bilancio, a seguito di una serie di controlli che sono stati eseguiti, anche grazie all’ausilio dei cani antidroga della Polizia di Stato del Reparto Cinofili di Bologna. L’attenzione degli agenti, in occasione delle festività, si è concentrata con sopralluoghi intensificati nella zona della stazione ferroviaria di Rimini, che in questo periodo risulta essere meta di molti turisti viaggiatori.

Nelle prime ore del pomeriggio di martedì (19 dicembre) la Polizia di Stato di Rimini ha proceduto nei confronti di un giovane straniero traendolo in arresto per il reato di Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Invece, nelle ore serali è stata tratta in arresto una cittadina brasiliana per il reato di Resistenza a pubblico ufficiale e denunciata in stato di libertà per i reati di Danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale.

Alle ore 14.10 circa, una volante della Questura di Rimini ha sottoposto a un controllo un ragazzo nei pressi della zona in questione. A seguito delle verifiche, l’uomo è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, del tipo hashish, per un peso di 53,56 grammi, suddivisa in dosi. Il soggetto, gravato da precedenti specifici, è stato tratto in arresto.

Qualche ora dopo, una volante impegnata nel controllo delle persone presenti nella zona, è stata interessata poiché si è avvicinata una donna che stava urlando contro gli agenti, minacciandoli. La donna si è posizionata davanti all’auto di servizio chiedendo di essere investita, afferrando nell’occasione il tergicristallo posteriore rompendolo. Inoltre, ha reiterato la sua condotta anche nell’auto e anche quando giunta in Questura.

In totale, dai controlli effettuati, sono stati ritrovati e sequestrati, occultati in alcune aiuole, circa 300 grammi di sostanza stupefacente.