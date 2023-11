Due ladri finiscono nella rete dei carabinieri, un terzo denunciato a piede libero

E' di due ladri in manette il bilancio dei carabinieri della Compagnia di Riccione che, lo scorso martedì, sono dovuti intervenire nella Perla Verde e a Misano Adriatico in seguito a dei colpi messi a segno in una boutique e in un minimarket. Nel primo caso, ad essere arrestata è stata una 21enne dell'est Europa ritenuta l'autrice di due furti in altrettanti negozi di abbigliamento. La giovane, dopo aver fatto sparire merce per un valore di circa 120 euro, è fuggita a piedi ma l'allarme lanciato dal personale della due attività ha fatto accorrere una pattuglia dei carabinieri che l'ha individuata in viale Milano. Trovata ancora in possesso della refurtiva, è stata ammanettata e portata in caserma dove è stata arrestata per furto aggravato. Dopo una notte in camera di sicurezza è stata processata per direttissima mercoledì mattina.

Il secondo arresto riguarda sempre una donna, una 57enne, che aveva preso di mira un minimarket di Misano Adriatico. La malvivente, dopo aver prelevato alcune luci natalizie esposte, ha tentato di uscire senza pagare ma è scattato l'allarme anti-taccheggio. E' intervenuto il personale dell'attività che ha tentato di fermare la ladra mentre, nel frattempo, è stato chiesto l'intervento dei carabinieri. La pattuglia dell'Arma, arrivata sul posto, ha bloccato la 57enne e recuperato la refurtiva. Anche in questo caso la donna, nella giornata di mercoledì, è stata processata per direttissima.

E' stato invece denunciato a piede libero un 67enne straniero che, sempre martedì, all'interno di un supermercato di Cattolica ha cercato di impossessarsi del portafoglio griffato di una cliente. Approfittando della distrazione della vittima, che stava pagando la spesa, il malvivente ha allungato le mani per prendere il borsello del valore di 2mila euro. Le manovre, però, sono state notate dai carabinieri che si trovavano all'interno della struttura che sono intervenuti per bloccare il ladro. Il 67enne ha opposto resistenza ma, alla fine, è stato fermato e denunciato a piede libero.