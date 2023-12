Due milioni di euro di opere pubbliche per uno dei principali accessi a Santarcangelo

Un importante input rigenerativo, con numerose dotazioni pubbliche fra verde, piste ciclabili e parcheggi, darà un nuovo volto all’ingresso ovest della città grazie ai due Piani urbanistici approvati nei giorni scorsi dalla Giunta comunale di Santarcangelo. Circa due milioni di euro il valore delle opere pubbliche che arriveranno alla collettività con i due Piani relativi all’ampliamento del distributore di carburanti Baroni e all’area di proprietà dell’azienda Simpatia, i cui accordi del Poc1 erano stati siglati rispettivamente nel 2019 e nel 2018.

Per quanto riguarda l’intervento di ampliamento del distributore, situato tra le vie Emilia e Santarcangelo-Bellaria, le opere di urbanizzazione riguarderanno una superficie di quasi 7mila metri quadrati, nella quale il privato realizzerà un parcheggio pubblico, aree verdi, viabilità interna compresi marciapiedi e piste ciclabili. Oltre 800mila euro l’importo delle opere previste, alle quali si aggiunge un contributo di sostenibilità di circa 185mila euro per la realizzazione delle fognature delle acque meteoriche lungo il fiume Uso.

Il Pua dell’azienda Simpatia riguarda invece l’area all’incrocio tra le vie Emilia e Andrea Costa in località San Bartolo, dove è prevista l’organizzazione di una viabilità interna all’ambito, che nella zona sud ospiterà un nuovo fabbricato destinato ad attività di servizio alla persona e alla casa, oltre che culturali, ricreative, sanitarie e assistenziali.

L’area di oltre 3mila metri quadrati vicina alla rotatoria sarà destinata invece a verde pubblico e sarà attraversata dalla pista ciclabile di collegamento fra la statale Emilia e via Andrea Costa, dove è previsto un intervento di razionalizzazione dell’incrocio con via San Bartolo. Rientra nell’accordo anche la riqualificazione della casa rurale di importanza testimoniale presente nell’area, che sarà destinata a servizi per la collettività.

Oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e agli standard dovuti – marciapiedi, parcheggi pubblici, ecc, per un totale di oltre 1 milione di euro – l’accordo prevede la cessione di una fascia di terreno con una profondità di trenta metri di fronte alla via Emilia e a via Andrea Costa, dove troveranno posto percorsi ciclabili schermati da spazi verdi di mitigazione, nonché un contributo economico a favore dell’Amministrazione comunale quasi 100mila euro per la sistemazione della rotatoria provvisoria posta all’incrocio fra via Emilia, via Andrea Costa e via Santarcangelo-Bellaria.