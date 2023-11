Due piloti riminesi protagonisti allo stand Ducati di Eicma

Una gamma 2024 che si completerà con una presentazione dal vivo alle 17:00 di martedì 7 novembre, le Ducati protagoniste delle competizioni mondiali, e tanti eventi allo stand, nell’area esterna e fuorisalone. Questi gli ingredienti che permetteranno alla Casa di Borgo Panigale di essere protagonista di EICMA 2023, dove Ducati è pronta ad accogliere tutti gli appassionati fino a domenica 12 novembre al Padiglione 15, stand N10. Non poteva mancare allo stand Ducati la Panigale V4 R, che con Alvaro Bautista si è confermata campione del mondo Superbike a Jerez conquistando la prestigiosa “triple crown”, ovvero i titoli piloti, team e costruttori. Al suo fianco, naturalmente, la DesmosediciGP con cui Pecco Bagnaia affronterà nelle tre gare finali della MotoGP il duello per il titolo piloti con il compagno di marca Jorge Martin. Ducati ha vinto in Indonesia il titolo costruttori, e la matematica assegna già a un pilota e un team Ducati i rispettivi titoli. Entrambe le moto saranno esposte con la livrea gialla utilizzata dai piloti ufficiali MotoGP e WorldSBK nei Gran Premi italiani e, per la Superbike, anche nella prova finale di Jerez.

Al loro fianco anche il prototipo elettrico V21L che ha stabilito nuovi record nella stagione 2023 del FIM Enel MotoE World Championship. Anche ad EICMA la V21L vestirà la livrea speciale ispirata alla storia sportiva Ducati con cui ha affascinato il pubblico all’IAA MOBILITY di Monaco. Nella giornata di venerdì, la V21L cederà il posto alla Panigale V2 Supersport campione del mondo con Nicolò Bulega, che sarà in visita allo stand Ducati. Nella giornata di giovedì, inoltre, è prevista una visita presso lo stand del nove volte Campione del Mondo Motocross Antonio Cairoli. Due settimane fa Tony è entrato a far parte della grande famiglia Ducati in veste di collaudatore ad elevate prestazioni per lo sviluppo del prototipo che l’anno prossimo verrà sviluppato nel Campionato Italiano Motocross 2024.

Protagoniste dello stand sono, assieme a tutta la gamma 2024, le novità presentate con la Ducati World Premiere. La famiglia Multistrada si arricchisce quest’anno della nuova V4 S Grand Tour, la moto pronta per viaggiare grazie a una dotazione di serie completissima, e dell’incredibile V4 RS, la Multistrada più sportiva, esclusiva ed emozionante mai creata grazie al motore Desmosedici Stradale dotato di frizione a secco. Il mondo Adventure si completa con la DesertX. A fianco della versione standard, perfetta per chi usa la moto tutti i giorni e anche nei viaggi più avventurosi, lo stand Ducati ospita naturalmente la più specialistica DesertX Rally. Nata dalla vittoriosa esperienza dell’Erzbergrodeo con Antoine Meo, la Rally è rivolta agli amanti dei Raid e dell’Adventouring più impegnativo, forte di una componentistica estremamente pregiata di derivazione racing.

Il nuovo Hypermotard 698 Mono è una vera fun-bike divertente, essenziale e leggera, e allo stesso tempo bella, prestazionale e sofisticata come tutte le Ducati. Ricca di tecnologia derivata dal mondo Panigale, rappresenta una novità epocale nella gamma Ducati. Al suo fianco, gli appassionati di meccanica potranno ammirare dal vivo il motore Superquadro Mono. Lo spazio dedicato alla “Next-Gen” Scrambler® ospiterà i tre modelli Icon, Full Throttle e Nightshift, e le sovrastrutture personalizzate dal due di artisti Van Orton Design, protagoniste nel corso dell’anno del “Next-Gen Tour” per tutta Europa.

L’atmosfera rilassata e le vibrazioni positive tipiche del mood Scrambler usciranno inoltre dal contesto fieristico per una serata “fuorisalone” organizzata nel centro di Milano, presso il locale Dazi di Piazza Sempione. L’evento si terrà nella serata di mercoledì 8 novembre, sarà aperto al pubblico e prevede un DJ-set a partire dalle 22.30, circondati dagli elementi che rendono unica la “Next-Gen Freedom” Scrambler. I visitatori di EICMA potranno vivere la passione Ducati anche grazie agli appuntamenti che animeranno la settimana, a partire dall’apertura al pubblico di giovedì 9 novembre. Piloti e amici di Ducati incontreranno gli appassionati presso lo stand. Oltre a Cairoli, giovedì 9 novembre, dalle 14:00 alle 14:45 sarà Michele Pirro il primo protagonista del Meet & Greet. Nei giorni seguenti sarà il turno del campione del mondo Supersport Nicolò Bulega (venerdì 10, 15:30 – 16:15), e del pilota e influencer Luca Salvadori (sabato 11, dalle 14:30 alle 15:15).

Domenica 12 sarà il turno di Kevin Vandi, pilota di Supermotard e uno dei protagonisti del video di lancio della nuova Hypermotard 698 Mono (dalle 10:30 alle 11:15) e infine della star di YouTube Fil (dalle 15:00 alle 15:45). Sempre presso lo stand Ducati, venerdì 10 alle 15:30 il palco dello stand ospiterà un designer del Centro Stile Ducati per una performance live. L’area esterna Motolive sarà teatro degli show-off, esibizioni in sella alle novità Ducati 2024, dello stunt Emilio Zamora (giovedì 9, ore 15:20 e sabato 11 alle 12:45) e dei piloti Nicolò Bulega (venerdì 10, ore 14:25), Luca Salvadori (sabato 11, ore 15:50) e Kevin Vandi (domenica 12, ore 12:15). Inoltre, nella zona E-Mobility, per tutta la durata di EICMA gli appassionati potranno provare le E-Bike Ducati oppure approfittare della Photo Opportunity offerta dalla postazione con l’Hypermotard 698 Mono in piega e backdrop dedicato. Sempre nell’area Motolive, venerdì 10 si correrà l’International Maxienduro Race , una gara a inseguimento riservata alle bicilindriche tassellate in cui la Ducati DesertX Rally sfiderà le rivali guidata da Antoine Meo. Le qualifiche si correranno alle ore 11:55, mentre la finale sarà alle 15:25.