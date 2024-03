E' nato TechBack: consegna il tuo cellulare obsoleto o inutilizzato e ricevi in cambio una Gift Card

Dal 21 marzo 2024 Le Befane Shopping Centre di Rimini offrirà a tutti i clienti e visitatori un nuovo servizio 'green' pensato per promuovere la sostenibilità ambientale - TechBack - e dedicato al ritiro di cellulari usati, offrendo in cambio una ricompensa immediata sotto forma di Gift Card Le Befane. Il servizio, realizzato in collaborazione con PTA Group S.r.l., società specializzata da oltre 30 anni in soluzioni di marketing connesse al mondo del retail internazionale e partner da diversi anni delle Befane, debutta a livello nazionale proprio nel centro commerciale riminese, che è stato scelto per il lancio di questo progetto pilota.

Ecco come funziona: l’InfoPoint de Le Befane Shopping Centre di Rimini sarà il punto in cui il cliente avrà l'opportunità di consegnare il proprio device usato - perché ormai obsoleto o inutilizzato - al personale dedicato; il cellulare riceverà una valutazione che sarà 'restituita' al cliente sotto forma di Gift Card Le Befane, immediatamente spendibili all’interno del circuito di negozi del centro commerciale. Il cellulare ritirato andrà incontro ad un percorso di rigenerazione che consentirà il suo riutilizzo, a tutto vantaggio dell'ambiente.

"Con TechBack Le Befane fa un ulteriore 'balzo in avanti' nella proposta di servizi utili e vantaggiosi per la clientela - sottolinea Massimo Bobbo, Direttore Le Befane Shopping Centre - ma anche aggiungendo un nuovo tassello alle tante iniziative messe in campo in questi anni in favore dell'ambiente, con l'idea di ridurre l'impatto che la vita dell'uomo ha sul pianeta. Penso ad esempio a tutte le innovazioni che hanno favorito risparmio ed efficientamento energetico all'interno del centro commerciale e alle attività di sensibilizzazione sul tema dell'ambiente realizzate per le scuole e i più piccoli, come l'ultima, in ordine di tempo, 'Toys Care' in collaborazione con il Comitato Unicef di Rimini. Un'attenzione alla società, alla natura e al futuro del nostro pianeta che per noi è diventata imprescindibile".

“Il servizio TechBack - commenta Antonio Negri, Direttore Generale di PTA Group - se da un lato promuove la sostenibilità ambientale e la creazione di valore aggiunto, dall’altro integra un processo di rigenerazione connesso ai servizi offerti dalle Befane Shopping Centre di Rimini attraverso il proprio punto informazioni presente in galleria. Questo conferma la crescente consapevolezza riguardo alla trasformazione dei centri commerciali in 'hub multifunzione', in cui i visitatori possono trovare, oltre a prodotti e servizi, una vasta gamma di soluzioni innovative pensate per soddisfare le loro esigenze. Le Befane, in particolare, ha vissuto l’evoluzione di molti servizi di PTA Group e la collaborazione nel progetto TechBack avvalora ulteriormente il rapporto di fiducia e la voglia di innovare che entrambi riponiamo con passione nel nostro lavoro. Ringraziamo il management di Direzione per l’opportunità e la collaborazione”.