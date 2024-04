Educazione all’aperto nei servizi educativi 0-6 anni: al via un tavolo di lavoro

Si è riunito nei giorni scorsi un tavolo di lavoro per dare il via a un percorso che porterà alla redazione di linee guida condivise per la promozione dell'educazione all'aperto nelle scuole misanesi. Al tavolo partecipano gli Assessori Maria Elena Malpassi e Nicola Schivardi, con deleghe alla scuola e all'ambiente, la dirigente scolastica Menichella, i responsabili di settore della Pubblica Istruzione e dell'Ufficio Tecnico-Ambientale Roberta Gennari e Alberto Gerini, il coordinatore pedagogico Gianluca Bellucci e GEAT, incaricata della gestione e manutenzione del verde urbano.

Le scuole misanesi, e in particolare i servizi 0-6 anni, statali e comunali, condividono l'importanza di dare sempre maggior risalto all'educazione all'aperto quale strumento che può favorire nei bambini autonomia, curiosità, identità e socialità. Il lavoro di rete avviato dal tavolo sarà prezioso anche per promuovere la sostenibilità e la circolarità delle risorse, come ad esempio il riutilizzo in chiave educativa degli scarti dovuti alla manutenzione del verde.

Il tavolo si è posto l'obiettivo di redigere delle linee guida che possano sostenere le insegnanti nella loro attività educativa-didattica, al fine di favorire il coinvolgimento delle famiglie nella proposta della scuola e consolidare il lavoro di rete della governance dei servizi educativi e scolastici.