Elephant sostiene la Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi cistica

Un evento di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. La manifestazione solidale ha avuto luogo alla Elephant S.r.l. di Coriano con la presenza dei volontari e della responsabile della delegazione Romagna, Patrizia Baroncini. "Il primo obiettivo della Ffc è di contribuire a sconfiggere la fibrosi cistica e la ricerca è la sola a poterlo fare: per questo è di vitale importanza il finanziamento di progetti di ricerca innovativi - spiegano dalla Elephant. - La Fondazione ha avviato un percorso di ricerca ad altissimo livello, di cui non beneficiano soltanto i malati di fibrosi cistica, ma tutta la popolazione e l'intera comunità scientifica". L'evento si è concluso con lo scambio delle uova di cioccolata ed un piccolo rinfresco. L'azienda corianese, operante nel settore del sollevamento e della movimentazione da più di 45 anni con produzione di gru a bandiera di varie tipologie, paranchi elettrici e sollevatori a ventosa, da sempre è impegnata a sostenere progetti solidali.