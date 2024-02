Emporio solidale “U i è da magné”, nel 2023 quasi 1.100 kg di cibo distribuiti a 75 famiglie

Inaugurato a ottobre 2022, nel 2023 l’emporio solidale “U i è da magné” ha concluso il suo primo anno pieno di attività: il bilancio dei dodici mesi conclusi di recente evidenzia l’importanza del lavoro svolto dal nuovo servizio attivato dai Servizi sociali dell’Unione di Comuni Valmarecchia per il Comune di Santarcangelo. Sono infatti 75 le famiglie sostenute nel corso del 2023, con un’azione che ha coinvolto un totale di 200 persone. Ampia e variegata la fornitura di alimenti, in totale quasi 1.100 kg tra pasta (250 kg), passata e polpa di pomodoro (240 kg), confetture e macedonia (220 kg), farina (100 kg), tonno in scatola (100 kg), legumi (85 kg) oltre a minestrone, biscotti e cacao, cui si aggiungono più di 200 litri di latte e altri prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa. L’impegno economico sostenuto dall’Amministrazione comunale per il funzionamento dell’emporio solidale è pari a circa 26mila euro tra affitto della struttura di via Costa, utenze, acquisto di attrezzature, piccole manutenzioni e buoni spesa per integrare le offerte di cittadini e attività economiche.



“In meno di un anno e mezzo, l’emporio solidale è diventato un punto di riferimento per tutta Santarcangelo, dalle famiglie che usufruiscono del servizio ai tanti cittadini che scelgono di contribuire alla raccolta dei beni di prima necessità attraverso le giornate ‘Dona la spesa’” dichiarano la sindaca Alice Parma e l’assessore ai Servizi sociali, Danilo Rinaldi. “Il nostro ringraziamento va a loro, alle associazioni e alle imprese che hanno sostenuto l’emporio con donazioni economiche e soprattutto ai tanti volontari del gruppo CiViVo Ven èulta, che dedicando il loro tempo rendono possibile l’erogazione del servizio con il coordinamento dei Servizi sociali”.



Ammontano a 4.600 euro le donazioni economiche ricevute dall’emporio solidale nel corso 2023 da parte di Amazon e delle associazioni Aceto Rosso, Avis Santarcangelo, Lions Club di Santarcangelo e Rimini, nonché Pro Loco di Santarcangelo, in aggiunta a quelle effettuate a fine 2022 all’indomani dell’apertura. Particolarmente preziosa, infine, la collaborazione con il Banco alimentare dell’Emilia-Romagna, che proprio nel corso del 2023 ha consentito di consolidare il servizio offerto dall’emporio solidale attraverso una fornitura diretta di generi alimentari.