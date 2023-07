Entra nell'auto di una donna, tenta di rapinarla e minaccia di ucciderla con in mano un martello

Sale sulla macchina di una donna e la minaccia di morte con un martello. Grande spavento, nel primo pomeriggio di venerdì (27 luglio), per una mamma che a un certo punto ha temuto il peggio. A seguito dell’accaduto gli agenti della Polizia di Stato di Rimini hanno tratto in arresto un uomo italiano, di 45 anni, per il reato di tentata rapina aggravata, porto di armi od oggetti atti a offendere e per Resistenza a Pubblico Ufficiale.

Sono circa le 13 quando giunge una chiamata al Numero di emergenza 112-Nue, nella quale una donna lamenta di essere stata vittima di una tentata rapina nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Viserba. Giunti sul posto, gli agenti vengono avvicinati da un uomo che racconta in breve i fatti accaduti e indica il responsabile della tentata rapina. Subito fermato, nel proprio zaino è stato rinvenuto un martello.

Subito dopo gli operatori hanno preso contatti con la vittima che ha riferito di essere giunta in auto nel parcheggio della stazione e di aver notato un uomo con un martello in mano intento a rompere la catena di una bicicletta lì posteggiata; spaventata, ha raccontato di aver accompagnato i bambini che erano con lei dalla madre e proprio in quel momento l’uomo ha iniziato a proferire delle frasi all’indirizzo della bambina più grande.

La donna, che temeva che l’uomo potesse danneggiare la sua auto, ha deciso così di andare a spostarla in un luogo sicuro ma una volta salita a bordo il 45enne si è ripresentato ed è salito nell’auto. Pretendeva dei soldi e delle sigarette dalla malcapitata. Al rifiuto della stessa ha iniziato a minacciarla di morte con il martello in mano. La donna terrorizzata è scappata e ha trovato rifugio nel vicino bar.

L’uomo una volta giunto in Questura ha assunto un comportamento aggressivo nei confronti degli operatori di polizia tanto da minacciarli di ucciderli, inoltre ha sferrato dei colpi con le braccia all’indirizzo di questi ultimi. In considerazione dei fatti accaduti, il 45enne è stato tratto in arresto e trasferito presso la casa circondariale.