Esagitato ferisce l'avversario con una scheggia di vetro, necessarie 5 pattuglie per bloccarlo

Ha iniziato a urlare frasi sconnesse, prendendosela con connazionale, in una vera e propria furia alcolica. Serata agitata, quella di mercoledì, nella zona della stazione ferroviaria di Rimini dove l'esagitato ha iniziato il suo show. L'allarme è scattato intorno alle 21 nei pressi della rotatoria tra le vie Roma e Alighieri quando l'uomo, poi identificato per un marocchino 26enne, per cause ancora in corso di accertamento ha iniziato a litigare con un altro magrebino per poi passare alle mani. Nel parapiglia, il nordafricano avrebbe estratto una scheggia di vetro e con un fendente raggiunto il volto dell'avversario. Il tutto è successo davanti a un bar di via Alighieri, frequentato da stranieri, e altri avventori si sarebbero messi in mezzo per cercare di dividerli. Sul posto è intervenuta una Volante della polizia di Stato e una pattuglia della Municipale ma, nonostante la presenza delle divise, gli stranieri non hanno dato segni di calmarsi continuando a sbraitare e a inveire anche contro gli agenti. La situazione si è scaldata sempre più tanto che, per cercare di arginare il 26enne, è stato necessario l'intervento di una seconda Volante, di una pattuglia dei carabinieri e di una dell'esercito che stava passando lungo la strada.

Per calmare l'aggressore, che aveva tentato la fuga in via Oberdan, il personale della Questura di Rimini è stato costretto ad usare lo spray al peperoncino per renderlo inoffensivo e ammanettarlo. Nonostante le manette, però, il nordafricano ha continuato a dare in escandescenza e una volta caricato sull'auto di servizio il giovane ha devastato la cellula di sicurezza sfondando il finestrino. In via Alighieri sono intervenute anche due ambulanze del 118 coi sanitari che hanno portato il ferito al volto all'ospedale di Riccione mentre, il 26enne, è stato trasportato nel nosocomio riminese. Quest'ultimo è stato dichiarato in arresto e, nei prossimi giorni, è atteso l'interrogatorio per la convalida del fermo.