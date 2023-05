Una escursione di “montagna-terapia", i soci del Cai si ritrovano al Monte San Bartolo

I soci delle sezioni Cai di Rimini, Montefeltro, Pesaro e Cesena, si sono dati appuntamento domenica 7 maggio, a Vallugola (Pesaro Urbino) per dar vita a una escursione di “montagna-terapia escursionismo adattato” che si è snodata nel Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo, un’area protetta della regione Marche compresa nella provincia di Pesaro-Urbino. Gli escursionisti han camminato prima sul sentiero CAI 151D poi lungo stradelli e carrarecce costeggiando campi di coriandolo e di ginestre e infine hanno attraversato il bosco di querce e carpino nero arrivando fino al “tetto del mondo”, una splendida balconata naturale affacciata sull’Adriatico dall’alto della falesia a picco sul mare.

Una uscita intersezionale che è sembrata quasi un mini raduno, mesi di scrupolosa organizzazione, ottanta partecipanti, cinque carrozzine Joelette, il tutto premiato da un tempo favoloso ed un ambiente naturale con uno splendore di colori indescrivibile. La “montagna-terapia escursionismo adattato” propone questo tipo di escursioni in compagnia di persone con disabilità motoria, nella convinzione che la frequentazione dell’ambiente porti beneficio a chi non può farlo da solo, ma il piacere si estende anche a chi accompagna, guida e traina le carrozzine, tutti insieme - ospiti ed accompagnatori - hanno ammirato il panorama degli Appennini da Gradara a San Marino con sullo sfondo

il Monte Carpegna e l’Alpe della Luna, per poi volgere lo sguardo verso il mare che, visto dalla Montagnola (a 196 metri è il punto più elevato del percorso) riluceva a perdita d’occhio sotto un sole quasi estivo. Alla fine della facile discesa, costellata da emozionanti scorci a picco sul mare, ad aspettare gli escursionisti c’era l’invitante acqua della baia di Vallugola, l’amena insenatura naturale tra i promontori di Gabicce e Casteldimezzo dove si è chiuso

“l’anello” della bella giornata.