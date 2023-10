Espone le droghe sul bagagliaio dell'auto nel parcheggio della discoteca, arrestato dai carabinieri

Come dettano le regole auree del mercato, la merce se la vuoi vendere devi esporla, uno spacciatore ha seguito alla lettera il consiglio allestendo un mercatino di droghe sintetiche nel parcheggio di una discoteca di Rimini. Il giovane, poi identificato per un 23enne, nel bagagliaio aperto della sua vettura aveva sistemato un vassoio con due strisce di ketamina pronte per essere consumate ma è incappato in una pattuglia dei carabinieri. I militari dell'Arma hanno fermato il ragazzo che, perquisito, è stato trovato in possesso di altre 20 dosi dello stesso stupefacente e una di hashish. La droga è valsa le manette allo spacciatore che, dopo una notte passata in camera di sicurezza, è stato processato per direttissima lunedì mattina.