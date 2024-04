Estate in piazzale Roma, si avvia l'evidenza pubblica per individuare il migliore partner

L’amministrazione comunale di Riccione, attraverso la New PalaRiccione Srl, ha promosso una procedura a evidenza pubblica che permetterà a chiunque abbia i requisiti di presentare una propria manifestazione di interesse per l’organizzazione degli eventi in piazzale Roma durante il mese di agosto. L’evidenza sarà pubblicata nelle prossime ore. A partire dalla pubblicazione gli interessati potranno presentare i propri progetti entro il termine di 20 giorni. Durante le prime settimane del mese di maggio, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, sarà scelto il partner che si occuperà di organizzare concerti e attività sportive sulla piazza più popolare della città di Riccione.

“Abbiamo compiuto la scelta di portare avanti una procedura innanzitutto trasparente e competitiva - argomenta l’assessore al Turismo Mattia Guidi -, con l’obiettivo di arrivare, molto prima degli anni scorsi, a individuare, attraverso una gara e non più con l’affidamento diretto, il miglior player per piazzale Roma già entro i primi giorni di maggio. Si tratta di una gara a tutti gli effetti ed è ciò che vogliamo”.

La scelta di avvalersi della professionalità di New PalaRiccione “è dettata - aggiunge l’assessore - dalla volontà di beneficiare del supporto di un partner che ha dimostrato sempre, anche in occasione degli eventi di Natale e Capodanno, realizzati in collaborazione con il Comune, di sapere garantire un pieno successo di pubblico e organizzativo”.

“Condividiamo totalmente gli obiettivi dell'amministrazione comunale - sostiene la presidente della New PalaRiccione Eleonora Bergamaschi -. E’ motivo di orgoglio per la nostra società che il Comune di Riccione decida di avvalersi della nostra professionalità per l’organizzazione del palinsesto di agosto: una collaborazione che ritengo particolarmente virtuosa”.

Promozione richiesta: podcast, social network e influencer

L’amministrazione comunale, nell’evidenza pubblica, oltre a richiedere una serie di manifestazioni di rilievo nazionale, con un format unico e originale pensato esclusivamente per Riccione, basato su musica, spettacolo, sport e divertimento, e un contest, ha inserito come requisito anche la produzione di podcast, la promozione attraverso i social network e con la presenza di influencer.

“Si tratta di una nuova linea di indirizzo - spiega l’assessore Guidi - ed è coerente rispetto alla scelta che abbiamo compiuto di potenziare al massimo la promozione turistica, impiegando tutte le piattaforme tecnologiche e gli strumenti innovativi”.