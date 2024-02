Estorce denaro alla madre per comprarsi la droga e le ruba l'auto

E' stata arrestata con le accuse di atti persecutori, rapina, tentata estorsione continuata e resistenza a pubblico ufficiale una 40enne che, sabato sera a Riccione, ha rubato l'auto della madre per poi scappare. Il furto, secondo quanto emerso, sarebbe arrivato al termine dell'ennesima lite con la donna che a causa dei suoi problemi di tossicodipendenza aveva preteso i soldi per comprarsi crack e cocaina. Al rifiuto della madre, esasperata per le continue richieste di ingenti somme di denaro, la 40enne ha preso con la forza le chiavi della vettura e si è allontanata. La genitrice ha dato l'allarme e, poco dopo, l'auto è stata intercettata da una pattuglia dei carabinieri. Davanti ai militari dell'Arma la donna ha opposto resistenza non solo nei confronti delle divise ma ha anche cercato di colpire la mamma prendendola a sputi. Bloccata e portata in caserma, è stata arrestata e trasferita nel carcere di Forlì.