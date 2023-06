Evade dagli arresti domiciliari e vaga per la città in stato confusionale, arrestato dalla Polizia

Il personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un giovane cittadino italiano per il reato di evasione. Verso le 19.20 di venerdì (23 giugno) una volante della Questura di Rimini è intervenuta in via Crimea, a seguito di una segnalazione al numero di emergenza 112 Nue, pervenuta dal 118, che riferiva della presenza di una persona in stato confusionale che era scappato dalla Comunità di San Patrignano.

Giunti sul posto gli operatori prendevano contatti col personale sanitario che riferiva che il soggetto presente sull’autoambulanza, che aveva manifestato la sua volontà di non voler più rientrare in Comunità, richiedeva un colloquio con lo psicologo dell’ospedale e per questa motivazione veniva accompagnato in Pronto Soccorso.

Visti i lunghi tempi d’attesa, il giovane dichiarava di non voler più attendere e per questo veniva accompagnato in Questura dove, da accertamenti in banca dati, risultava esser evaso il giorno prima dalla misura cautelare degli arresti domiciliari previsti presso la Comunità Terapeutica, a causa di diversi reati contro la persona e il patrimonio.

Apparso ormai chiaro il comportamento dell’uomo, è stato tratto in arresto per evasione in attesa del giudizio direttissimo.