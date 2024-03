Ex colonie, Azione: "Tutto bloccato, dal centro vela all'hotel per Reggiana e Bertazzoni c'è un futuro"

La necessità di dotarsi di nuovi impianti per lo sport o di potenziare quelli già esistenti per ospitare manifestazioni di rilievo internazionale è oggi più che mai un tema di attualità, visto che il turismo sportivo rappresenta una parte importantissima dell’offerta turistica Riccionese. Sul tema interviene con una serie di riflessioni Riccione in Azione: "L’immobilismo di questa amministrazione sta facendo svanire molti progetti che erano già stati avviati e che oggi non saranno più realizzati. A Livorno è nato il centro federale Fin per il nuoto, grazie a un accordo tra Fin e Comune di Livorno dove le piscine comunali diventano centro federale di alta specializzazione per il nuoto e le altre discipline acquatiche".

"Ricordiamo che i 4 milioni del Pnrr ottenuti dal Comune di Riccione dovevano servire proprio per realizzare nella nostra città un centro federale di alta specializzazione per il nuoto ma, evidentemente, l'incapacità amministrativa e organizzativa di questa Giunta non è compatibile con i tempi del mercato - prosegue Riccione in Azione -. Altro esempio è la colonia Reggiana dove esiste da tempo un progetto, già approvato dalla Giunta precedente, per la costituzione di un centro federale per gli sport velici. Questo progetto andava di pari passo con la vendita della colonia Bertazzoni ma l’amministrazione Angelini ha bloccato finora tutte le possibilità di alienazione di quest'ultima".

"Qualche giorno fa abbiamo letto l’intervista dell’assessore all’ambiente il quale non fa alcuna chiarezza sul futuro della struttura e riteniamo, anche questo, un grande errore, visto che la Bertazzoni potrebbe avere una vocazione alberghiera e con i soldi ricavabili dalla vendita si potrebbe ristrutturare immediatamente la colonia Reggiana che, ricordiamo, appartiene al 100% al Comune di Riccione - prosegue la nota -. In questo modo anche questa struttura fatiscente e degradata potrebbe essere valorizzata e restituita alla nostra Città, ospitando un centro velico a livello federale con la Federazione che ha già manifestato la sua disponibilità negli anni scorsi".

"Infine ricordiamo il progetto dello Skate Park da realizzare al parco della resistenza che viene continuamente rimandato dalla giunta Angelini mentre altri Comuni limitrofi corrono e sono già in fase di realizzazione. Questo tentennamento, che caratterizza ormai ogni azione dell'amministrazione comunale, rischia di vanificare tutto il vantaggio competitivo che la Città si era costruita negli anni passati con la costruzione di nuovi impianti sportivi, a tutto beneficio di altre città che a differenza di questa Giunta credono sia nello sport sia nel turismo sportivo".