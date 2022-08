Un fenicottero si rifugia nel giardino di una casa a Miramare. "In spiaggia troppo stressato dai curiosi"

I fenicotteri fanno capolino, di passaggio, sulle spiagge della Riviera. Ma sono troppo disturbati e sono costretti a fuggire, anche dentro ai giardini delle abitazioni. A segnalare la situazione è il Cras (Centro recupero animali selvatici) attraverso la sua pagina Facebook. Quella sulle coste romagnole è una tratta di volo, gli animali scendono a riposarsi in spiaggia dove l’acqua è bassa. "Non possono andare altrove; non c’è un luogo adatto a loro dove non ci siamo noi umani rumorosi" spiega il Cras che chiede di non avvicinarsi agli animali perché devono riposare.

"Un esemplare è stato talmente stressato dalle persone e dall’abbaiare dei cani - spiega il Cras - che, ancora provato dalla stanchezza, è dovuto scappare ed è atterrato in un giardino in centro a Miramare dove lo abbiamo recuperato.

Speriamo che con un po’ di riposo si riprenda e non abbia riportato danni permanenti. Stiamo lontano da questi fragili animali che devono assolutamente riposare e rifocillarsi prima di volare per altre decine e decine di chilometri".