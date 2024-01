Feroce lite tra amici per gelosia, presunto rivale in amore sfregiato con un coccio di vetro

Una serata tra amici si è conclusa con una feroce rissa, scatenata pare da questioni di gelosia, con un 38enne sfregiato dal rivale con un coccio di bottiglia e ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Secondo quanto ricostruito, nella notte tra venerdì e sabato quattro persone, tra cui una coppia, si erano ritrovati a trascorrere la serata in un locale di Rimini. Al momento di tornare a casa, intorno alle 4, il gruppo si era ritrovato nella stessa vettura ed è a questo punto che sarebbero iniziate le discussioni. Il ferito, infatti, avrebbe iniziato a fare pesanti allusioni sulla fidanzata, una 40enne, e l'amico 41enne. Insinuazioni che quest'ultimo non ha gradito, tanto che una volta fermata l'auto in via Casti l'uomo sarebbe sceso dal veicolo per affrontare il 38enne. Ne è così nata un'aggressione in piena regola con il terzo uomo, un 35enne, che teneva bloccata la 40enne mentre il 41enne picchiava con calci e pugni il 38enne.

Al culmine della lite è spuntata una bottiglia di vetro che, infranta dall'aggressore, è stata usata per colpire più volte l'amico. Questi è stato ferito seriamente al volto e, un fendente, lo ha raggiunto alla gola sotto all'orecchio recidendogli la carotide. Alla vista del sangue, il 41enne e il 35enne si sarebbero dati alla fuga mentre sul posto è accorsa una volante della Polizia di Stato. Gli agenti hanno dato l'allarme e chiesto l'intervento dell'ambulanza del 118 coi soccorritori che, dopo aver stabilizzato il ferito, lo hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso dove è arrivato in gravi condizioni a causa del molto sangue perso. I medici sono però riusciti ad arrestare l'emorragia e, seppur fuori pericolo, il 38enne è ancora ricoverato in prognosi riservata. Nel frattempo il personale della Questura di Rimini ha avviato le ricerche del 41enne e del 35enne che, su disposizione del pubblico ministero di turno Davide Ercolani, sono stati sottoposti a fermo. Difesi dagli avvocati Giuliano Renzi e Piero Ippoliti Martini, i due sono accusati di lesioni gravi e di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Nella giornata di lunedì dovranno comparire davanti al gip per la convalida dell'arresto.