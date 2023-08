Feroce lite tra ex, nel ristorante volano tavoli, sedie e mattarelli

Sei anni di insulti e aggressioni fisiche fino a quando, lo scorso 15 agosto, una furiosa litigata che ha portato la donna esasperata a rivolgersi ai carabinieri per denunciare il compagno nei confronti del quale il gip ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Lui, un 39enne, è stato arrestato dai carabinieri di Cattolica in seguito all'ultimo episodio di violenza che ha avuto come teatro un ristorante dell'entroterra di proprietà della vittima e dove l'uomo lavorava come cuoco. Secondo quanto emerso, il giorno di Ferragosto tra i due sarebbe iniziata l'ennesima discussione che però è degenerata col 39enne che perdendo il controllo ha iniziato a brandire un mattarello all'indirizzo di lei. Urla e strepiti, tavoli e sedie messi a soqquadro, il tutto davanti ai clienti atterriti che vista la situazione sono scappati dal ristorante e reso necessario l'intervento dei carabinieri.

La vittima si è quindi rivolta ai militari dell'Arma raccontando i 6 anni di soprusi a cui era stata costretta quando l'uomo, anche in preda ai fumi dell'alcol, le aveva tirato addosso un tavolo o quando lui l'aveva costretta a scendere dall'auto in corsa per poi prenderla a schiaffoni. A questo si aggiungevano anche le minacce di darle fuoco con la benzina. Una situazione che rischiava di esplodere tanto che il pubblico ministero che ha coordinato l'indagine, Luca Bertuzzi, ravvisando l'aggressività del 39enne indagato per maltrattamenti e atti persecutori, ha chiesto e ottenuto dal gip Vinicio Cantarini la misura cautelare del carcere nei confronti dell'uomo violento.