La “Festa di Natale” abbraccia i quartieri, tombola e artisti ai giardini

E’ stata proprio una bella “Festa di Natale” quella organizzata dall’Associazione Abissinia in collaborazione con la cooperativa sociale Cuore 21 e andata in scena ieri in piazzetta San Martino a partire dal pomeriggio. A portare l’abbraccio dell’amministrazione comunale è stato l’assessore al Turismo e agli Eventi Mattia Guidi.

Sabato, 23 dicembre, alle ore 20:30 nella tensostruttura della Chiesa Nuova San Martino (viale Minghetti, 11) si svolge la tradizionale tombola di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto alla Caritas della parrocchia Santi Angeli Custodi a favore delle persone in difficoltà.

“Natale in Paese”

A Riccione Paese domenica 24 dicembre, dalle ore 10:30 alle 12:30, si festeggia la Vigilia con il “Natale in Paese” fra le bancarelle del mercatino artigianale, l’animazione, il truccabimbi, la baby dance e lo show delle Regine delle Nevi che avvolgeranno di allegria il centro storico di Riccione.

Tutti i negozi e le botteghe gastronomiche saranno aperte per le ultime ore di shopping natalizio mentre, a bordo di un mezzo insolito, arriverà Babbo Natale che, in piazzale Matteotti, distribuirà i doni a tutti i bambini. L’iniziativa è a cura del Comitato Riccione Paese in collaborazione con Bowling Seventies Cerasolo Ausa.

“Il Natale degli artisti”

Domenica 24 dicembre appuntamento con “Il Natale degli artisti” in viale Dante e ai Giardini dell’Alba. Una simpatica animazione itinerante, a cura della Combriccola dei Lillipuziani, coinvolgerà il pubblico in uno spettacolo divertente dai Giardini dell’Alba fino al porto canale mentre la Makkaroni Band proporrà un’alchimia musicale di grande energia mescolando stili e generi diversi. Gli show, a cura di Associazione Riccione Alba e Comitato Viale Dante Riccione, si svolgeranno dalle ore 16:30 alle 17:15 e dalle 18:15 alle 19.