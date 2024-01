Fiamme in un appartamento al primo piano, due persone trasportate in ospedale

Due persone sono rimaste coinvolte in un incendio che si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì (26 gennaio) in una palazzina di viale Manin, a Riccione. Le fiamme si sono propagate all’interno di una delle stanze dell’appartamento, al primo piano, restano da chiarire le cause, non si esclude che possa essersi trattato di un cortocircuito. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco, con due mezzi. I due inquilini sono stati trasportati al Pronto soccorso cittadino per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia locale di Riccione.