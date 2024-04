Fiamme in una villetta, intervengono i Vigili del Fuoco: danni ingenti, ma nessun ferito

Tanta paura, ma per fortuna a quanto sembra nessun ferito, a Santarcangelo in via Puccini. Mancavano pochi minuti alle 10 di sabato mattina 6 aprile quando alla centrale dei Vigli del Fuoco sono giunte diverse chiamate per segnalare un incendio che si era sviluppato al secondo piano di un edificio. A quanto si apprende, i danni sono ingenti. Sul posto i Vigili del Fuoco con diversi mezzi che hanno provveduto ad estinguere le fiamme. Pare, ma tutto sarà da verificare, che l'incendio sia partito a causa di un cortocircuito della tenda elettrica, per poi propagarsi a tutto l'appartamento