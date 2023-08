Fiamme nel condominio: appartamento distrutto dall'incendio, in salvo il padrone di casa e i 2 cani

Notte di paura per i residenti di un condominio al civico 14 di via Tirreno a Bellaria dove, verso le 4, un incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento al quarto piano. Gli abitanti sono riusciti a fuggire in tempo così come il proprietario dell'abitazione interessata dalle fiamme, un 67enne e i suoi due cani, mentre sul posto si sono precipitati i mezzi dei vigili del fuoco. Il personale del 115 ha lavorato fino all'alba per spegnere le fiamme partite, presumibilmente, da un fornelletto che hanno devastato l'appartamento rendendolo inagibile. Il resto della struttura, invece, non ha riportato danni se non quelli causati dal fumo. Il 67enne, già seguito dai servizi sociali del Comune, è stato temporaneamente accolto in una struttura ricettiva della città.