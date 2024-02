Alla fiera torna il Beer&food Attraction, c'è attesa per la 19ª edizione del premio Birra dell’Anno

L’industria del Beverage a tutto tondo torna protagonista a Beer&Food Attraction, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group dal 18 al 20 febbraio 2024 alla Fiera di Rimini. Dei 14 padiglioni, saranno 8 quelli dedicati al Beverage, settore rappresentato a 360°in fiera. In primo piano non solo le eccellenze birrarie italiane e internazionali, craft e mainstream, ma tutto il comparto Beverage e il mondo Mixology, dai soft drink agli spirits, dalle acque minerali ai succhi di frutta, fino agli energy drink.

Nelle tre Arene dedicate agli eventi del mondo beverage - Beer&Tech Arena, Horeca Arena e Mixology Circus - si svilupperà un ricco palinsesto di talk, eventi e premiazioni, con la partecipazione delle principali associazioni di settore italiane e ospiti internazionali, come la Brewers Association, organizzazione americana no-profit di riferimento per le birre craft e The Brewers of Europe, voce di riferimento per il settore birrario in Europa.

Beer&Food Attraction ospiterà un’ampia gamma di prodotti e novità per tutto il mondo Beverage, con eventi e meeting che vedranno i più autorevoli esponenti del comparto. La più completa offerta di tecnologie processing e filling, materie prime, imballi, attrezzature e servizi per birre e bevande, saranno al centro di BBTech Expo, la manifestazione che si svolge in contemporanea a Beer&Food Attraction, dedicata alle tecnologie.

I cocktail

Il Beverage di alta qualità prende vita al Mixology Circus, l’arena dedicata all’universo degli spirits e dei cocktail bar, nato da un progetto di Ieg con la speciale consulenza di Samuele Ambrosi, cocktail bar developer e titolare del Cloakroom Cocktail Lab, Vicepresidente Aibes - Associazione Italiana Barmen e Sostenitori. Il Mixology Circus si presenta nell’edizione 2024 con un format dinamico incentrato sull’arte della miscelazione, che vedrà protagonisti 10 locali, di cui due cocktail bar internazionali: Cloakroom (Treviso), Drink Kong (Roma), Gucci Giardino 25 (Firenze), Freni e Frizioni (Roma), Jerry Thomas (Roma), Panda & Sons (Edimburgo – Scozia), Quanto Basta (Lecce), Ruggine (Bologna), The bar in front of the Bar (Atene – Grecia), Tripstillery (Milano).

Durante i 3 giorni di fiera, nello spazio di Mixology Circus si terranno masterclass di alto livello a cura di esperti della Mixology sempre al passo con l’evoluzione del settore, dove il cocktail sarà al centro dell’attenzione per il gusto, ma soprattutto per la sua preparazione che diventa un vero e proprio momento di spettacolo. Mixology Circus è un’occasione imperdibile per conoscere i prodotti e la qualità degli ingredienti delle aziende partner, che, con i migliori spirits sapientemente mixati, offre inoltre una tasting experience completa e di livello.

Le birre

Anche per l’edizione 2024 Beer&Food Attraction è affiancata dai suoi partner storici, Assobirra - Confindustria e Unionbirrai, la più importante associazione italiana per il comparto delle birre artigianali, che nel corso della manifestazione organizza la 19esima edizione di Premio Birra dell’Anno, il concorso più atteso in Italia che premia le migliori birre artigianali italiane e il Birrificio dell’Anno nella Beer&Tech Arena.

Il concorso brassicolo conta su una giuria composta da 84 esperti degustatori, provenienti dall’estero Austria, Bulgaria, Danimarca, Germania, Finlandia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svizzera, Australia, Giappone, Messico, Panama, USA) e da tutta l’Italia: sono 2153 le birre artigianali iscritte nelle 45 diverse categorie da 255 birrifici. Tra i suoi appuntamenti più importanti, Unionbirrai promuove l’Italian Craft Beer Conference, che, con due giorni di talk e seminari si pone l’obiettivo di creare un’occasione di approfondimento su tecniche di produzione birraria, tecnologie, materie prime, strumentazioni e analisi delle tendenze del mercato della birra artigianale italiana, e promuovere il dialogo tra tutti gli attori della filiera. L'industria della birra in Italia, che crea 10,2 miliardi di euro di valore condiviso e 124mila posti di lavoro lungo la filiera, trova la sua associazione di riferimento in AssoBirra, che rinnova anche quest'anno il proprio patrocinio a Beer&Food Attraction e sarà protagonista di diversi appuntamenti che la vedranno portavoce dell'intero comparto birrario.

Grazie all’importante collaborazione con Brewers Association va invece in scena il panorama delle birre artigianali made in Usa, che nel suo programma di talk promuove un tasting speciale: “Discover American Craft Beer Tasting”. Brewers of Europe, invece, mostrerà gli scenari legati alla birra nei paesi europei nel convegno “Il settore europeo della birra - stato d’avanzamento e prospettive”. Riflettori accesi ovviamente sul food-beer pairing con un nutrito programma che prevede, fra i vari eventi, la demo “La costruzione di un menù abbinato alle 3 birre innovative: biologica, gluten free, alcool free. Un percorso degustativo sensoriale attraverso l’utilizzo di polveri e gel”, che prende forma grazie alla collaborazione con la scuola di formazione di Brescia Cast Alimenti e la partecipazione di Unionbirrai Beer Taster. I locali birrari convergono inoltre a Beer&Food Attraction per il riconoscimento di Accademia della Birra: un premio attribuito a quei locali specializzati che dimostrano spirito imprenditoriale, passione autentica, attenzione nella scelta delle birre e nella tecnica di spillatura, a cura della rivista specializzata Il mondo della Birra. A celebrare la fidelity fra il locale e i suoi clienti c’è invece il Pub&Friends Awards, concorso lanciato su iniziativa del blog Dammiunabirra.it di Silvano Rusmini, ideatore anche del CocktailBar&Firends Awards del blog Dammiundrink.it.

Sul palco della Beer&Tech Arena, inoltre, saranno messi a confronto birra e vino, esplorando tecniche e linguaggi dei due differenti approcci didattici nel talk di Unione Degustatori Birre “Birra vs Vino: due stili didattici a confronto”.