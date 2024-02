L’industria del Beverage si ritrova al Beer&Food Attraction, oltre 600 gli espositori presenti

L’industria del Beverage a tutto tondo torna protagonista a Beer&Food Attraction, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group dal 18 al 20 febbraio 2024 alla Fiera di Rimini.

In primo piano non solo le eccellenze birrarie italiane e internazionali, craft e mainstream, ma tutto il comparto Beverage e il mondo Mixology, dai soft drink agli spirits, dalle acque minerali ai succhi di frutta, fino agli energy drink.



Beer&Food Attraction ospita tutte le filiere horeca con un layout dove prende forma la collaborazione con le principali associazioni e realtà di settore tra cui Italgrob – Federazione Italiana Distributori Horeca, FIC – Federazione Italiana Cuochi, Assobirra, Unionbirrai e tutti gli stakeholders associativi del mondo horeca. Business, formazione, networking, apertura ai mercati esteri, qualificano Beer&Food Attraction come un community catalyst con prodotti, ingredienti, novità tecnologiche e una sempre più marcata attenzione ai temi delle nuove modalità e stili di consumo. Beer&Food Attraction inoltre affianca alle proposte delle aziende espositrici presenti in fiera, un sempre più articolato calendario di eventi che rappresenta una leva di formazione professionale e uno strumento di promozione e scouting di nuove tendenze e eccellenze.

La più completa offerta di tecnologie processing e filling, materie prime, imballi, attrezzature e servizi per birre e bevande, saranno al centro di BBTech Expo, la manifestazione che si svolge in contemporanea a Beer&Food Attraction, dedicata alle tecnologie.



Tutto questo è Beer&Food Attraction – The Eating Out Experience Show, il salone di Italian Exhibition Group giunto alla sua 9ª edizione, in contemporanea con la 6ª edizione di BBTech expo, la fiera professionale delle tecnologie e materie prime per birre e bevande, e con la 13ª edizione dell’International Horeca Meeting di Italgrob.

I numeri della manifestazione

Sono oltre 600 i brand espositori presenti all’edizione 2024 dislocati in 14 padiglioni.

Un’edizione sempre più internazionale, grazie alla partnership con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Agenzia ICE e il network dei regional advisor di Italian Exhibition Group, ben declinata anche dai numeri: sono infatti 125 i buyer esteri presenti a Rimini provenienti da 40 Paesi. Tra i più rappresentanti, Canada, Spagna, Estonia, Danimarca e Svezia.



Presenti anche 62 brand espositori dall’Emilia Romagna;

Gli appuntamenti in fiera

Cinque le Arene previste, tra competizioni internazionali, novità di prodotto e formazione professionale con le più importanti associazioni di categoria, e l’Innovation District, novità 2024, che porta in scena le aziende Start-up e l’Innovation Award



L’Horeca Arena ospiterà la 13a edizione dell’International Horeca Meeting di Italgrob creando un connubio virtuoso con tutti gli attori della filiera. Un ricco programma di talk e workshop in collaborazione con tutte le associazioni del comparto e di prestigiose società di ricerca che tracceranno gli scenari e le opportunità future del settore.

Nella Beer&Tech Arena, cuore pulsante di Beer&Food Attraction è la Beer&Tech Arena, dove cultura birraria e innovazione tecnologica si fondono in uno straordinario percorso di scoperta un ricco palisensto di eventi tra cui il premio Birra dell’Anno il Pub&Friends Awards 2024 (lunedì 19 alle 15) oltre al Birra&Friends e CocktailBar&Friends gli awards dell’Innovation District, in particolare Innovation Award dedicato alle aziende espositrici e Start-up Award per le nuove realtà imprenditoriali emergenti.

Al Mixology Circus: uno specifico spazio è dedicato esclusivamente alla seconda edizione di Mixology Circus (padiglione C1), un progetto nato dalla volontà di valorizzare l’arte della miscelazione d’eccellenza. Un’opportunità unica di incontrare fianco a fianco alcuni fra i migliori bartender italiani e internazionali che portano a Rimini il loro modo di fare miscelazione e condividono la loro esperienza, il loro sapere e l’amore che mettono dentro ogni bicchiere per inebriare i nostri sensi.

Nella Fic Arena i Campionati della Cucina Italiana, organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi (Fic). Nell’edizione 2024 dell’evento internazionale sono previste diverse novità e contest di grande rilievo, che rappresentano una straordinaria vetrina per la ristorazione mondiale dove si sfideranno oltre 500 concorrenti, ed infine nella Pizza Arena grande attesa per il Pizza Senza Frontiere – World Pizza Champion Games la competizione organizzata Ristorazione Italiana Magazine che farà di nuovo tappa a Rimini: in gara 14 postazioni, con 19 sfide tutte legate alle diverse tipologie della pizza. Spazio anche alle masterclass con i principali protagonisti italiani, come Gabriele Bonci (pizza in teglia), Luciano Passeri (al vapore e alla pala), Mauro Alba (gourmet), Gianmaria Giorgetti (al padellino) fino a Therry Graffagnino con quella in stile francese o Michael e Joseph Mercurio per la versione newyorkese.