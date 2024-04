Nella Fiera trasformata in una mega discoteca bene anche il Mir, in crescita visitatori ed espositori

Si è conclusa la settima edizione di Mir – Live Entertainment Expo, organizzata da Italian Exhibition Group. Ed è stata un’edizione “sfavillante”, sotto il segno del successo, quella che nel polo fieristico di Rimini, patria indiscussa dell'intrattenimento in Italia, ha messo al centro tecnologia e innovazione. L'evento ha registrato un'affluenza eccezionale, superando di gran lunga i dati delle edizioni precedenti, comprese quelle pre-pandemia, mettendo a segno un + 20% di visitatori e un + 25% di espositori. Con sei padiglioni e l'estensione sulla Hall Sud del quartiere espositivo, Mir ha risposto miratamente alle esigenze delle aziende e di un pubblico sempre più attento e qualificato.

Crescita e Innovazione

La manifestazione ha confermato la sua posizione di leadership nel settore attraendo le più importanti ed interessanti novità tecnologiche in tema audio, video, luci per concerti, spettacoli, education, retail, museale, IT ed hospitality alla quale si aggiunge una vetrina esclusiva dedicata alla System Integration Avc grazie anche alla consolidata collaborazione con Siec - Systems Integration Experience Community. Infatti, a dare maggiore impulso a questo risultato ha contribuito la recente scelta degli organizzatori di aprire anche ai brand tecnologici rivolti ad aree di business non solo dedicate al mondo dello spettacolo ma anche a contesti lavorativi e accademici con soluzioni multimediali all’avanguardia. Appuntamento di spicco per professionalità, chiarezza e profondità dei temi trattati, è stato quello con il Light Design che ha visto l’avvicendarsi di numerose sessioni rivolte ai diversi aspetti di questa Industry.

“Live You Play”: tutto esaurito

Nei padiglioni dedicati a "Live You Play", la frequenza degli spettacoli ha superato ogni aspettativa, con soluzioni audio, video e light presentate in veri e propri live show. In questa edizione, le Immersive Room sono diventate una firma distintiva dell'evento MIR: nelle loro 13 sessioni giornaliere si è registrato il tutto esaurito.

Mir Club

Ma il clou della manifestazione è stato il Mir Club, che ha ospitato un format mai visto prima. Con oltre 30 DJ console installate, centinaia di persone hanno potuto testare i prodotti assistiti da oltre 10 tutor, per un totale di oltre 700 ore di puro scratch. Per la prima volta, hanno trovato spazio in fiera anche le Short clinic tenute dal giovane Dj Youtuber Federico Doria, che hanno permesso ai visitatori di approfondire e ampliare le proprie conoscenze in materia di tecnologia per dj. Inoltre, un successo anche all’insegna del puro divertimento per il Demolition panel, un'opportunità unica per i nuovi talenti di confrontarsi con i più grandi Dj della storia italiana, come Albertino, Joe T Vannelli, Big Fish, Ale Lippi e altri ancora.