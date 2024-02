La Regina dell'Adriatico protagonista nelle fiere di Bruxelles, Monaco e Budapest

Dopo Bruxelles e Monaco, anche la fiera di Budapest si è chiusa con successo. “Abbiamo portato Cattolica e la Valle delle Vacanze nelle più grandi vetrine internazionali del turismo – sottolinea il vice sindaco e assessore al turismo Alessandro Belluzzi – In tutte e tre le fiere, programmate e realizzate in collaborazione con gli operatori economici, il nostro stand ha registrato una grande affluenza. Abbiamo distribuito in totale circa 2mila zainetti con dentro le offerte promocommerciali realizzate dagli operatori economici, tanto materiale informativo sulla nostra città e i suoi eventi, sportivi, culturali, enogastronomici e musicali, ma anche sull’intero territorio e questo attraverso il progetto “La Valle delle vacanze”. Come Amministrazione riteniamo strategico promuovere oltre alla nostra città, anche l'intero territorio limitrofo, valorizzando al massimo le eccellenze presenti, come ad esempio le grotte di Onferno, diventate di recente patrimonio dell'Unesco, i tracciati da percorrere a piedi piuttosto che in bicicletta”.

Ma sono altri i traguardi messi a segno. Il secondo: “Dopo diversi anni – spiega Belluzzi - Cattolica è tornata a promuoversi in Europa con una strategia concertata tra pubblico e privato. E con una finalità ben precisa: quella di attrarre più turisti stranieri possibili. Riteniamo che investire sul mercato estero sia molto importante come rivela chiaramente l’analisi dei flussi turistici. Analisi collegata ai voli aerei su Rimini, sui treni in arrivo a Cattolica, ai bus operator, e sulla quale abbiamo basato la scelta delle fiere”.

Terzo obiettivo raggiunto: “Abbiamo costruito un gruppo solido tra pubblico e privato. Credo che una sinergia così non ci fosse da tantissimi anni – continua il vice sindaco -. Si è lavorato tutti insieme, Amministrazione e categorie economiche. La prova ulteriore che uniti si è più forti. Siamo molto soddisfatti e vogliamo continuare su questa strada per mettere in campo ulteriori azioni che vadano incontro alle esigenze degli operatori economici. Colgo l'occasione per ringraziare nuovamente tutti coloro, operatori privati e dipendenti pubblici, che hanno lavorato prima, durante e dopo ad ogni fiera”.

E il quarto: “Nella trasferta in Ungheria abbiamo incontrato anche István Puskás, il vice sindaco di Debrecen, la seconda città più importante del Paese dopo Budapest con cui Cattolica è gemellata da anni. È stato un incontro importante perché abbiamo rinsaldato l’amicizia tra le due città e le sue istituzioni, il tutto con lo scopo di portare delle ricadute sul fronte di nuovi contatti turistici".

La promozione continuerà ad Ardesio

Ma la promozione non è terminata con le tre fiere: “Il 13 e 14 aprile – conclude Belluzzi - saremo ad Ardesio con i bagnini che, come lo scorso anno prepareranno il pesce cotto sulle griglie. Anche questo è un biglietto da visita per la nostra città che rafforza i rapporti con le valli Seriane e Di Scalve. Un lavoro di promozione che sta dando frutti e nel quale crediamo molto. La Lombardia è una delle Regioni di maggior affluenza turistica per la nostra città, in tal senso è fondamentale investire molto su quel territorio in termini di promozione e relazioni. L’anno scorso per la prima volta da Ardesio è arrivato un gruppo turistico della terza età a inizio stagione. Quest’anno, verranno sia all’inizio che a fine stagione, con un aumento importante dei partecipanti provenienti da altri comuni oltre che Ardesio”.