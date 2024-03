Figlio violento aggredisce il padre e lo manda in ospedale, arrestato dalla Polizia

Lite in famiglia degenera, con il figlio che manda il padre all'ospedale dopo averlo aggredito. I fatti risalgono al pomeriggio di domenica (24 marzo) quando gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un cittadino italiano per il reato di lesioni aggravate. Nello specifico, verso le ore 18,30, una volante della Questura durante il consueto controllo del territorio, è stata inviata presso un’abitazione in zona Miramare per una lite in famiglia.

All’arrivo della Volante, i poliziotti hanno notato una coppia di coniugi ed in particolare l’uomo che presentava evidenti traumi facciali (lacerazioni, tumefazioni) raccontando che era stato vittima di violenza da parte del figlio, allontanatosi, che gli rinfacciava di non avergli creato una idonea posizione sociale e di non averlo inserito nel proprio ambiente lavorativo.

Durante l’intervento, il figlio è rientrato a casa ed incurante della presenza degli uomini in divisa, si è scagliato verbalmente contro il padre cercando sempre il contatto fisico. Ma i poliziotti sono intervenuti tra i due per dividerli. Il padre è stato poi trasportato in ospedale per le ferite riportate e successivamente dimesso con 8 giorni di prognosi.

La situazione di tensione famigliare era già nota agli operatori per precedenti interventi, tant’è che nello scorso mese di novembre, a seguito dell’ennesima lite, il Questore aveva emesso la misura di prevenzione dell’“ammonimento”. In considerazione dei fatti accaduti, l’uomo è stato tratto in arresto per lesioni aggravate e processato nella mattinata di martedì (26 marzo) per direttissima.