Fine della sosta gratuita, nella Perla Verde i parcheggi in zona turistica tornano a pagamento

Partirà da venerdì (29 marzo) la stagione dei parcometri nella zona turistica del Comune di Riccione. Dal piazzale Marinai d’Italia al piazzale Allende entreranno in funzione le macchinette per la riscossione del pagamento della sosta. I parcometri nella zona mare resteranno in funzione fino al 30 settembre. In tutta la città è possibile pagare la sosta con monete e app degli smartphone (Easy park, Money e Telepass), mentre su una trentina di parcometri può essere impiegata anche la carta bancomat. I parcheggi della città saranno tutti in funzione, compreso il “Volta”, nella zona del porto, dove sono stati già affittati circa 300 abbonamenti.