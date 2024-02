Folle inseguimento, pattuglia dei carabinieri perde il controllo e si schianta contro un albero

Un folle inseguimento sulle strade tra Misano e Cattolica, nel tardo pomeriggio di mercoledì, si è concluso con una pattuglia dei carabinieri che è andata a schiantarsi contro un albero coi due militari dell'Arma rimasti lievemente feriti. Tutto è iniziato poco prima delle 18.30 nei pressi della via Nazionale Adriatica Interna quando la gazzella ha intimato l'alt a una vettura sospetta. Nonostante le segnalazioni dei carabinieri, il guidatore ha spinto sull'acceleratore fuggendo a tutta velocità. E' così partito l'inseguimento ma, probabilmente a causa dell'asfalto viscido e di un dosso, il militare al volante ha perso il controllo ed è andato ad impattare contro un albero al lato della carreggiata. L'auto sospetta è riuscita a far perdere le proprie tracce mentre, per i carabinieri, si è reso necessario l'intervento dei sanitari. Sono in corso gli accertamenti per individuare i fuggitivi.