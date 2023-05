Fridays For Future manifesta davanti alle scuole. "Agiamo subito. Questa pioggia è crisi climatica"

Volantinaggio e speakeraggio da parte di Fridays For Future Rimini al centro studi di Rimini, in occasione della mobilitazione nazionale "Questa pioggia è crisi climatica" promosso dagli studenti del gruppo locale Fridays for Future.

"L’allerta nelle città romagnole è massima. Cesena, Forlì, Faenza, Ravenna sono alluvionate, si contano i morti e i dispersi, le strade sono allagate o interrotte da frane e alberi caduti. Quella stessa Romagna della cementificazione selvaggia, delle auto e dei megastore, ora si dispera perché il suolo arido e secco non riesce ad assorbire e contenere questa grande quantità di pioggia. Ci siamo mobilitati in tutta Italia venerdì 19 maggio per dire che “Questa pioggia è crisi climatica”. Non si tratta di una frase provocatoria, è scienza", sostengono.

"Questi disastri umanitari, economici e ambientali causati dalle piogge torrenziali saranno sempre più all’ordine del giorno se non riconosciamo le nostre responsabilità e non agiamo sulla causa: i cambiamenti climatici. Sorgono spontanee delle domande: per quanto ancora continueremo a finanziare i combustibili fossili, emettere gas serra e sostanze inquinanti? Quante altre trivellazioni vogliamo autorizzare a Eni a Ravenna? Quanti altri allevamenti intensivi nell'alta Valmarecchia? Quanto vogliamo continuare a cementificare con inutili supermercati e grandi strade trafficate? Quante altre persone dovranno essere evacuate dalla propria abitazione perché i politici inizino a trattare la crisi climatica come un’emergenza, e agire per contrastarla? Il tempo sta scadendo, quello che ci sembrava appartenere a un futuro remoto oggi sta diventando la drammatica normalità”.