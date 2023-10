Fuga di gas durante i lavori alla fibra ottica, evacuate a scopo precauzionale una trentina di persone

Intorno alle 10 di lunedì, 23 ottobre, in via Andrea Costa, davanti al Comando della Polizia locale di Santarcangelo di Romagna, si è verificata una rottura della rete della distribuzione del metano, con conseguente perdita del gas nell’aria: l’incidente si è verificato nel corso di lavori per la posa della fibra ottica, a causa di un’errata indicazione dei sottoservizi nelle cartografie.

Gli agenti della Polizia locale, le squadre dei Vigli del Fuoco, di Adrigas e i tecnici comunali si sono attivati immediatamente per chiudere temporaneamente la conduttura danneggiata: una trentina di persone circa tra residenti e negozianti, presenti nel raggio di 100 metri dal luogo di fuoriuscita del gas, sono state evacuate fino al termine delle operazioni, che si sono concluse poco dopo le ore 12.

Anche il Comando della Polizia locale e tutto il palazzo Francolini – compresi gli uffici di Santarcangelo dei Teatri e della fondazione Francolini Franceschi – sono stati temporaneamente evacuati, mentre sono state disattivate la linea elettrica e del gas come richiesto dai tecnici.

Nel frattempo, gli agenti hanno presidiato l'area anche per garantire la viabilità: per consentire le operazioni di ripristino, infatti, sono state chiuse parte di via Andrea Costa, le vie Montevecchi e Daniele Felici (nel tratto a monte della via Emilia), mentre il parcheggio Francolini è stato momentaneamente chiuso alle auto in entrata.