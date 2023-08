I fuochi d'artificio illuminano la Riviera, ecco il programma da Bellaria a Cattolica

I colori e gli effetti scenografici degli spettacoli pirotecnici tornano ad illuminare i cieli della Riviera in occasione del Ferragosto 2023. Ancora una volta, come accaduto per i recenti eventi della Notte Rosa e dell’Assedio al Castello di Gradara, a emozionare il pubblico di grandi e bambini con le sue coreografie progettate e studiate nei minimi dettagli sarà la ditta Fonti Pirotecnica di Riccione, con una squadra di artificieri guidati dalla passione e dall’esperienza di Ivan Fonti.

Al via gli eventi del Ferragosto; si inizia la sera del 14 con uno spettacolo piromusicale su entrambi i Moli di Bellaria Igea-Marina, mentre a Misano Adriatico, Gatteo Mare, Riccione e Lido degli Estensi si potranno ammirare rappresentazioni sequenziali con effetti scenici e innovativi.

Il 15 agosto la tradizione dei fuochi continua con la magia di luci e colori sul Molo di Cattolica e Gabicce, con un grande evento organizzato in collaborazione tra le due amministrazioni comunali, a Falconara Marittima con un suggestivo spettacolo sull’acqua e a Riccione con l’evento organizzato in collaborazione con Radio Deejay. Un appuntamento, dunque, ricco di show, coreografie ed effetti, attesissimo della stagione che non mancherà di regalare emozioni uniche per l’occasione.