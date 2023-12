Furti e case distrutte, cittadini stufi: "Portati via tutti i ricordi". Il sindaco: "Servizi di controllo straordinari"

Nella zona nord del territorio provinciale, in particolare a Bellaria Igea Marina, continuano a esserci ripetute segnalazioni di furti. Gli episodi si sommano e sui social esplode la delusione da parte dei cittadini. C’è chi chiede più controlli, chi di incrementare il sistema di videosorveglianza. C’è chi pubblica fotografie di porte distrutte e chi elenca gli oggetti portati via. “Era da giorni che ne parlavano – scrive una utente della pagina social “Sei di Bellaria Igea Marina se…” – e oggi è toccato a noi. In via Nino Bixio a Igea Marina ci sono stati furti continui. Ci hanno distrutto la casa e ovviamente portato via tutti i ricordi di famiglia. State attenti perché ci hanno tenuti d’occhio. Siamo stati via solo dalle 16,30 alle 18 circa”. Qualche ora dopo un’altra segnalazione: “Anche io come altri abitanti sono stato visitato dai ladri. Leggo che quasi ogni giorno ci sono furti”. E arrivano le proposte: montare sistemi di video sorveglianza privati oppure creare una rete su Whatsapp dei cittadini per segnalare eventuali movimenti o persone sospette. “Bisogna fare qualcosa, non se ne può più”, dice una cittadina.

Sul tema anche il sindaco Filippo Giorgetti ha deciso di allertare le forze dell’ordine, una volta presa visione delle segnalazioni. “Il primo suggerimento è quello di denunciare e di rivolgersi ai Carabinieri in caso di movimenti sospetti, il consiglio è quello di segnalare, solo così si aiutano le forze dell’ordine per fare le opportune indagini. Purtroppo ci sono anche casi di furti e questi non vengono denunciati, fornire il maggior numero di elementi possibile alle forze dell’ordine è di aiuto. Durante le scorse ore ho parlato sia con il comandante dei Carabinieri sia con il comandante della Polizia locale, abbiamo convenuto di intensificare i controlli e ci saranno dei servizi speciali soprattutto nelle zone dove sono giunte le segnalazioni. Gli episodi sono accaduti, ma non credo che la situazione di Bellaria sia purtroppo diversa dalle altre realtà, tuttavia è giusto subito segnalare e, ripeto, vanno coinvolte le forze dell’ordine”.