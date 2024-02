Compleanno amaro per il negozio di ottica, ancora una spaccata nel cuore della Perla Verde

Un paio di settimane fa ad essere stata presa di mira era stata la boutique Gaudenzi. Durante le scorse ore una nuova spaccata, sempre a Riccione, ha visto coinvolto il negozio di ottica Giulietti e Guerra, in corso Fratelli Cervi. La notizia è stata diffusa, con le fotografie dell’assalto alle vetrine, dalla stessa attività commerciale attraverso le pagine social: “Oggi è il 20esimo compleanno dell’ottica Giulietti e Guerra e abbiamo iniziato la giornata con un bel regalo. Buon San Valentino a tutti”. Tanti i commenti di solidarietà, rivolti da conoscenti e clienti, di fronte all’ennesimo colpo andato a segno. L’allarme è scattato nel cuore della notte, con il pronto intervento delle forze dell’ordine: ma i malviventi, con grande rapidità, sono riusciti a fare razzia, portando via prodotti di valore per migliaia di euro. Sull’accaduto indagano i Carabinieri, che potranno contare anche sui sistemi di videosorveglianza presenti nell’attività e nella zona.

