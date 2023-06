Viene in Riviera per cercare lavoro e lo arrestano dopo aver depredato turisti e negozi

Davanti al giudice si è giustificato sostenendo di essere arrivato in Riviera per cercare lavoro e di avere per lunedì pomeriggio un colloquio per fare il cameriere in un locale ma, appena arrivato a Riccione, un marocchino 19enne ha messo in fila una serie di furti ai danni dei turisti e delle boutique della Perla Verde prima di essere arrestato dai carabinieri. Il primo allarme è arrivato nel pomeriggio di sabato quando, da un negozio di viale Ceccarini, il personale ha chiamato i militari dell'Arma per un giovane che aveva appena sottratto dei capi d'abbigliamento. La pattuglia del Radiomobile, arrivata sul posto, ha raccolto una descrizione del soggetto che nei giorni precedenti era già stato controllato in città. Individuato lungo il viale dello shopping, con addosso la refurtiva, è stato bloccato e portato in caserma per gli accertamenti.

Identificato per un nordafricano 19enne, la perquisizione dello zaino ha permesso di trovare dell'altra refurtiva e in particolare un paio di pantaloncini sottratti in un'altra boutique, due telefoni cellulari, una carta di credito, contanti e 40 grammi di hashish. E' così emerso che il resto del maltolto era stato sottratto in spiaggia ai danni di una turista straniera e che, la carta di credito, era stata usata in maniera fraudolenta in una gelateria di piazzale Roma. Individuata la vittima, a cui sono stati restituiti denaro, bancomat e cellulare, il giovane è stato arrestato per furto aggravato continuato, indebito utilizzo di una carta di credito e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Processato lunedì mattina per direttissima, il 19enne già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi ha sostenuto di essere arrivato a Riccione per lavorare e di avere dei problemi di natura psichiatrica tanto da essere sottoposto a una terapia farmacologica. Al termine della direttissima il magistrato ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti del malvivente il divieto di dimora in provincia di Rimini in attesa della prossima udienza.