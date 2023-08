Gabbani show nel Ferragosto riccionese. La voce di Linus fa gli auguri dalla publiphono

Un Ferragosto da tutto esaurito quello che è andato in scena nella due giorni di Deejay On Stage a Riccione. Sia la sera del 14 che quella del 15 agosto hanno portato in piazzale Roma migliaia di persone, riempendo ogni spazio possibile, per un colpo d’occhio bellissimo ed emozionante. Lunedì 14 agosto ogni corso di Play Deejay, il programma giornaliero di allenamenti sportivi, ha raggiunto il numero massimo di partecipanti, così come i due appuntamenti musicali serali che hanno visto alternarsi sul palco Clara, Dj Duappo, Zef & Marz e trasformare la piazza in un unico e gigante dance floor, e il live travolgente di Francesco Gabbani che ha fatto cantare e ballare un pubblico di ogni età con la sua energia e i suoi pezzi cult, da Peace & Love a Viceversa fino al gran finale sulle note di Occidentali’s Karma.

Due giorni di divertimento puro e adrenalinico con la regia super collaudata della squadra composta da Gianluca Gazzoli, Andrea & Michele e capitanata da Rudy Zerbi. E, a proposito di capitani, è stato il direttore artistico di Radio Deejay, Linus, a portare i tradizionali auguri agli ospiti di Riccione. Il Comune ha chiesto al suo migliore ambasciatore di fare gli auguri di buon Ferragosto a tutti i turisti a nome della Città di Riccione. Auguri che sono stati diffusi su tutte le spiagge la mattina del 15 agosto dalla leggendaria publiphono e pubblicati sui canali social istituzionali della città.

Qui di seguito il testo del messaggio: “Ciao, sono Linus e a nome di Riccione voglio innanzitutto ringraziarvi per aver scelto di passare le vacanze nella nostra bella città, e poi augurarvi un bellissimo, sereno e felice Ferragosto. Buon divertimento a tutti da Riccione”.

Il programma di Deejay On Stage prosegue ogni giorno con Play Deejay e nella serata di venerdì 18 agosto con Ernia e The Kolors. Il progetto, l’organizzazione e la realizzazione di Deejay On Stage è a cura di San Marino Performance con la direzione artistica di Radio Deejay nella figura di Linus e con il patrocinio, contributo e supporto dell’assessorato al Turismo del Comune di Riccione.