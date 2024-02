Galeotto fu il conto di una cena, marito geloso cerca di strangolare la moglie

Lo scontrino di una cena di sushi per due, trovato tra gli effetti personali della moglie, ha innescato in un 66enne di Misano il sospetto che la donna si fosse incontrata con l'amante e, accecato dall'invidia, l'ha aggredita cercando di strangolarla. Il conto da 100 euro ha mandato su tutte le furie l'uomo che, nella notte di domenica, si è accanito su di lei mentre dormiva insieme a uno dei due figli minori. Come ha poi raccontato la vittima ai carabinieri, appena si è sentita soffocare ha cercato di reagire prendendo il cellulare per dare l'allarme ma il marito l'ha sopraffatta bloccandole le braccia. La signora, però, è riuscita a divincolarsi per poi fuggire dall'appartamento e, una volta in strada, chiedere aiuto ai militari dell'Arma. Una pattuglia si è precipitata sul posto trovando la donna ancora in stato di choc e con difficoltà respiratorie tanto da rendere necessario l'intervento dell'ambulanza del 118. La vittima ha avuto il tempo di spiegare che, quella cena al ristorante, era stata fatta con uno dei figli della coppia ma il 66enne da tempo si era convinto che lei avesse un amante. In passato c'erano stati già degli episodi analoghi che, però, la donna non aveva mai denunciato. Questa volta, invece, la signora ha messo tutto nero su bianco e il pubblico ministero di turno ha disposto nei confronti del marito l'allontanamento dall'abitazione e il divieto di avvicinamento alla moglie che è stata dimessa dall'ospedale con una prognosi di 10 giorni.