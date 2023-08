Dalla Germania in vacanza a Cattolica, dopo il primo viaggio nel 1979 un legame lungo 44 anni

La famiglia del signor Armin Kaspar, originaria di Wadern in Germania, sceglie la città di Cattolica da 44 anni per le sue vacanze estive e per celebrare questa lunga storia di fedeltà, il vicesindaco e assessore al Turismo Alessandro Belluzzi si è recato all’Hotel Spiaggia, dove soggiornano da 20 anni per qualche settimana, per consegnare loro la pergamena “Amici di Cattolica”.

“I primi anni abbiamo cambiato spesso hotel – ricorda la figlia di Armin, Michaela – ma adesso abbiamo trovato un albergo che ci fa sentire come a casa. La prima vacanza a Cattolica, nel 1979, l’abbiamo fatta quando io avevo 4 anni e mi sono innamorata immediatamente di questa città. Purtroppo da qualche anno mia mamma non riesce più a spostarsi dalla Germania ma noi abbiamo scelto di continuare la tradizione. In questi anni abbiamo visto molti cambiamenti e questo ci fa piacere perché ogni volta che torniamo abbiamo una parte nuova della città da riscoprire”.

“Una peculiarità della nostra città – sottolinea il vicesindaco Belluzzi – è che riesce a creare un rapporto molto forte con i turisti che ci scelgono per le loro vacanze e questo è un elemento significativo. Molto spesso, come nel caso della famiglia Kaspar, l’albergo diventa una vera e propria seconda casa estiva e questo grazie al prezioso lavoro dei nostri operatori economici che fanno dell’accoglienza un marchio di fabbrica della nostra terra. Questo elemento deve spingere ancora di più sia l’amministrazione comunale che gli operatori a investire nella città e nelle strutture private, questo per dimostrare concretamente, anche a chi ci sceglie da tanti anni, la presenza di un tessuto urbano ed economico sempre in continuo movimento”.