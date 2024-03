Giornata Mondiale del Riciclo, Rimini provincia virtuosa per la raccolta dei rifiuti elettronici

In occasione della Giornata Mondiale del Riciclo, il consorzio Ecolamp ha presentato i dati di raccolta dei Rifiuti Elettrici ed Elettronici (RAEE): sono 2.599 le tonnellate raccolte e smaltite dal consorzio Ecolamp nel 2023, di cui il 52% appartiene alla categoria delle sorgenti luminose esauste (R5) e il 48% è rappresentato da piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo e apparecchi di illuminazione giunti a fine vita (R4).

Per quanto riguarda le sorgenti luminose, storico raggruppamento gestito dal consorzio, nel 2024 l’Emilia-Romagna ne ha avviate a riciclo 140 tonnellate, posizionandosi come seconda regione italiana per lampadine raccolte. In particolare, la provincia di Bologna ha raccolto 50 tonnellate, con una crescita del 6% rispetto al 2022. Reggio nell’Emilia entra al diciannovesimo posto tra le 20 province più virtuose d’Italia, con 20 tonnellate smaltite. A seguire, Reggio nell’Emilia con 20 tonnellate, Rimini (17), Parma (15,5), Modena (14,5), Forlì-Cesena (8), Piacenza (6), Ravenna (5) e Ferrara (4).

“Nonostante un quadro complessivo che vede un calo generale della raccolta a livello nazionale e che dipende anche da fattori esterni non controllabili – commenta Fabrizio D’Amico, Direttore Generale di Ecolamp – ci sono comunque dei dati che attestano la qualità del lavoro svolto. In particolare abbiamo visto una crescita della raccolta per quanto concerne il comparto R4, in cui lo smaltimento attraverso i servizi Ecolamp sul territorio nazionale rivolti ai professionisti è più che triplicato. La flessione nella raccolta presso le isole ecologiche evidenzia la necessità per tutto il settore di trovare nuove e più efficaci strategie di raccolta e l'importanza di fare comunicazione e informazione. Giornate mondiali e ricorrenze come quella di oggi devono ricordare a filiere produttive, professionisti e consumatori l’importanza del riciclo e della corretta gestione dei rifiuti.”