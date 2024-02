Giornata Mondiale del Malato, messa presieduta dal vescovo e testimonianze in ospedale

Domenica, 11 febbraio, si celebra la 32esima edizione della Giornata Mondiale del Malato, accompagnata dal messaggio di Papa Francesco dal titolo: "Non è bene che l’uomo sia solo". Curare il malato curando le relazioni. Anche la Diocesi di Rimini festeggia, come da tradizione, la Giornata Mondiale del Malato anticipando però a sabato 10 febbraio il momento liturgico e di incontro.

Alle ore 15.30 è prevista la recita del S. Rosario, alle ore 16 il Vescovo di Rimini Nicolò Anselmi presiederà la S. Messa nell’aula G via Ovidio (sala conferenze casette Hospice). Accanto a lui l’équipe dell’ospedale “Infermi” composta da don Marzio Carlini, don Mirco Mignani, e i diaconi Roberto Conti e Pasquale D’Elia. La Messa sarà accompagnata da canti “diretti” dai medici della Pastorale sanitaria. Al termine della messa sono previste due brevi testimonianze: un malato e una persona che fa assistenza.

La s. Messa per la Giornata Mondiale del Malato dall’ospedale di Rimini sarà trasmessa in diretta da Icaro Tv, canale 18 del digitale terrestre. Icaro Tv ha realizzato anche una puntata speciale del programma “I Giorni della Chiesa” sul tema del malato e dell’accompagnamento con diversi ospiti e testimonianze. Andrà in onda venerdì 9 febbraio alle ore 20,35 e successivamente potrà essere visto su IcaroPlay.