Giorno del ricordo, numerose cerimonie: "Abbattere sul nascere muri e divisioni che originano la violenza"

Si sono susseguiti sabato mattina in diversi comuni del territorio le celebrazioni del Giorno del Ricordo. Il Giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno, che ricorda i massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata. Istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92, vuole "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale". La data prescelta è il giorno in cui, nel 1947, fu firmato il trattato di Parigi, che assegnava alla Jugoslavia l'Istria, il Quarnaro, la città di Zara con la sua provincia e la maggior parte della Venezia Giulia, in precedenza facenti parte dell'Italia.

Riccione

A Riccione la sindaca di Riccione Daniela Angelini, alla presenza di diversi componenti della giunta comunale, delle autorità civili, militari e diversi riccionesi, ha deposto poco dopo le 12 di oggi una corona di alloro nel giardino che la Città di Riccione ha dedicato a Norma Cossetto, studentessa universitaria dell’Istria italiana, uccisa all’età di 23 anni. A Norma Cossetto è stato intitolato nel 2022 il giardino tra i viali San Martino, Limentani, Da Verrazzano e la ferrovia, luogo in cui si è svolta la cerimonia e ora simbolo, per la Città di Riccione, per il ricordo di tutte le vittime delle foibe.

Coriano

Un mazzo di fiori per ricordare le vittime delle foibe. Coriano ha celebrato sabato mattina alla presenza del sindaco Gianluca Ugolini, della giunta, del presidente del Consiglio comunale e dei consiglieri comunali, la giornata dedicata agli italiani che persero tragicamente la vita sul confine giuliano-dalmata durante il secondo dopoguerra. Alla cerimonia, svoltasi nella piazzetta Martiri delle Foibe hanno preso parte don Osvaldo Caldari, le forze dell’ordine e alcune scolaresche di terza media dell’Istituto Comprensivo di Coriano. “E ’importante che le Istituzioni e il mondo della scuola collaborino per mantenere viva la memoria dei tragici fatti accaduti sul confine orientale ad opera delle truppe comuniste di Tito nei confronti di migliaia di persone, in massima parte italiane - ha affermato il primo cittadino di Coriano -. Non ci sono morti di serie A o di serie B perché la follia va condannata sempre e dovunque. Ringrazio tutti partecipanti a questa breve ma toccante cerimonia, a partire dagli studenti, verso i quali abbiamo il dovere, noi adulti, di trasmettere e portare avanti la memoria di questi eventi drammatici”.

Santarcangelo

Sabato mattina si è svolta la commemorazione istituzionale anche a Santarcangelo, alla presenza delle autorità civili e militari, nonché della classe 3N della scuola media Franchini (succursale Saffi).

Cattolica

Anche Cattolica ha fatto la sua cerimonia. "Conoscere e ricordare la Storia per impedire che certi orrori e tragedie possano ripetersi - il pensiero della Sindaca Franca Foronchi -: è l'unico modo per tenere sveglie le nostre coscienze, per abbattere sul nascere quei muri e quelle divisioni che sono sempre alla base delle violenze e dei totalitarismi. Anche la nostra Amministrazione e la nostra città sono attente nel mantenere accesa la luce della memoria, non solo oggi, ma ogni giorno". E per tenere vivo il ricordo di quei tragici eventi - con migliaia di vittime che vennero uccise nelle foibe, queste voragini naturali, profonde fino a 200 metri, che si trovano nell’altopiano del Carso, o nei campi di concentramento titini - al Centro Culturale Polivalente è stata allestita una Vetrina con una ricca selezione di libri che custodiscono la memoria e la spiegazione di quegli avvenimenti.