Giovanissime ladre bloccate mentre cercano di ripulire un appartamento

E' andata male a due giovanissime ladre che hanno tentato di svaligiare un appartamento di Misano ma sono state sorprese dal padre del proprietario di casa e finite nella rete dei carabinieri. L'uomo, durante una visita nell'abitazione momentaneamente vuota, appena aperta la porta di casa si è reso conto che tutte le stanze erano state messe a soqquadro e nel bagno erano ancora presenti le malviventi. Queste, una volta scoperte, hanno tentato la fuga passando dalla finestra ma le grida dell'uomo hanno messo in allarme i vicini che si sono messi all'inseguimento e chiesto l'intervento dei carabinieri. L'arrivo di una pattuglia dell'Arma ha permesso di bloccare le ladre, poi risultate essere due nomadi, una 18enne e una 13enne. Entrambe sprovviste di documenti, la prima ha cercato di spacciarsi per minorenne ma una volta portata in caserma è emersa la sua vera età. Perquisite, sono state trovate in possesso di arnesi da scasso tra cui cacciaviti, vari scalpelli da muratore, chiavi inglesi e diversi preziosi poi risultati essere stati asportati dall'abitazione. La maggiorenne è stata quindi denunciata a piede libero mentre, la minorenne, è stata affidata a una comunità dalla quale è poi scappata.